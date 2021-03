Sondaggi politici/ Lega scende al 23,3%, Pd al 19%. Vaccini: 33,1% no ad Astrazeneca

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto di Tecnè, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici targati Swg per Tg La7. In vetta alla classifica troviamo ancora la Lega, che deve però farei conti con un calo dello 0,9%: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 23,3%. Buonissimo balzo in avanti per il Partito Democratico: i dem passano dal 17,4% al 19%.

Mario Draghi video conferenza Sud/ “Spendere bene Recovery: 70% opere mai completate”

Sale anche il Movimento 5 Stelle: i grillini guadagnano lo 0,5% e sono quotati al 17,5%. Piccolo passettino in avanti per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è al 17,1%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Forza Italia guadagna lo 0,2% e si attesta al 6,7%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,4% (+0,2%), Sinistra Italia al 2,4% (-0,4%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (+0,1%) e Mdp Articolo 1 al 2,1% (+0,3%. Infine troviamo Verdi al 2% (+0,1%) e +Europa all’1,2% (-0,8%).

DIRETTA ELEZIONI ISRAELE 2021/ Risultati e sondaggi: Netanyahu e l’ombra dello stallo

SONDAGGI POLITICI, I DATI DI EUROMEDIA RESEARCH

Analizzati i sondaggi politici di Swg, passiamo adesso ai dati raccolti da Euromedia Research per Porta a porta. L’istituto diretto da Alessandra Ghisleri ha acceso i riflettori sui vaccini anti-Covid, partendo dal farmaco di Astrazeneca, negli ultimi giorni al centro dei riflettori: ebbene, solo il 27% si farebbe vaccinare tranquillamente con il vaccino-anglosvedese. Il 29% si farebbe vaccinare ma avrebbe paura, mentre il 33,1% rifiuterebbe il farmaco. Un italiano su due però si schiera al fianco di Az: per il 49,7% il vaccino sta subendo una campagna mediatica che lo sta danneggiando più del dovuto, mentre per il 51,2% degli italiani dietro al caso Astrazeneca si cela una guerra tra multinazionali del farmaco. Resta comunque alta le percentuale di chi ha fiducia nel vaccino contro il coronavirus: per il 45,8% è sicuro e ci permetterà di tornare alla normalità quanto prima.

LEGGI ANCHE:

Intercettazioni Palamara, scoppia "Giornalistopoli"/ "Travaglio leader partito Pm"

© RIPRODUZIONE RISERVATA