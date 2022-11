SONDAGGI POLITICI, MEDIA POST ELEZIONI/ Meloni 28,5%, sfida M5s-Pd: crollo FI, Lega…

LE INTENZIONI DI VOTO DOPO LE ELEZIONI: LA MEDIA DEI SONDAGGI POLITICI PREMIA FDI E M5S

Dopo 4 settimane dalle Elezioni e con la formazione del Governo Meloni, tutti i sondaggi politici “mediati” da Bidimedia riflettono un fattore comune ineludibile: Fratelli d’Italia è non solo il partito vincitore del 25 settembre, ma anche l’unico in costante crescita anche dopo le Elezioni e con pure le prime controversie da affrontare nei primi giorni dell’esecutivo (dai migranti ai rave party fino al caro-energia). Stando infatti alla media ponderata di tutti i sondaggi politici fino al 13 novembre, Bidimedia rileva come il partito della Premier Giorgia Meloni sia ormai orientato verso il 30% avendo guadagnato il 2,5% in 4 settimane e viaggiando ora con il 28,5% dei consensi. A crescere in maniera imponente al momento solo il M5s riesce a “limitare i danni” guadagnando l’1,6% e fermandosi al 17% nelle intenzioni di voto nazionali.

Prosegue il testa a testa con il Pd, con alcuni sondaggi che li danno avanti e altri invece che favoriscono la tenuta Dem: Letta resta comunque al 17,4% secondo la “Bidi-Media” del 13 novembre perdendo però l’1,7% rispetto alle Elezioni Politiche. Chi prova a tenere il passo ma deve concedere lo 0,3% è la Lega di Salvini ferma all’8,5% e “prima” tra i partiti sotto il 10% dei consensi. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi non va oltre l’8% (+0,2%) mentre il crollo evidente è quello di Forza Italia, sotto dell’1,1% e con il 7% di stima su base nazionale. Chiudono i sondaggi politici “mediati” l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,9%, PiùEuropa al 2,7%, ItalExit di Paragone al 2,2%, Unione Popolare di De Magistris all’1,2%, Noi Moderati-Lupi allo 0,8%, Italia Sovrana e Popolare allo 0,7% e Impegno Civico dell’ex Di Maio allo 0,4%.

GOVERNO MELONI E DURATA: I SONDAGGI POLITICI DI DEMOS

Stando invece agli ultimi sondaggi politici realizzati da Demos per “LaRepubblica” emerge come il gradimento sulla squadra di Governo messa in campo dal Centrodestra tiene “botta” anche dopo le controversie delle prime settimane a Palazzo Chigi. Se infatti specie sulla Premier Meloni il consenso nei sondaggi politici “personali” va a gonfie vele (verso il 60%, seconda dietro solo a Mario Draghi al 71%), il giudizio sul resto del Governo è diversificato: il 47% gradisce la competenza dei nuovi Ministri scelti dalla Presidente del Consiglio (47% li boccia), il 49% conferma invece l’impianto generale della squadra di FdI-Lega-FI-NM. Per quanto riguarda il “tandem” Premier+Governo, i sondaggi politici Demos confermano fiducia all’esecutivo per il 55% dei consensi: bocciati invece dal 40%, il 5% “non sa/non risponde”.

Da ultimo, è stato chiesto nelle stesse rilevazioni dei sondaggi politici di Ilvo Diamanti per “LaRepubblica” quanta possibilità ha il Governo Meloni di durare all’interno della Legislatura appena cominciata: il 39% ritiene che il Centrodestra resista alle divisioni e controversie arrivando alla fine del 2027, il 33% invece ritiene che possa durare più di un anno ma non i 5 canonici della Legislatura. Da ultimo, il 16% “battezza” la fine del Governo Meloni già tra un anno, mentre addirittura l’8% dà “pochi mesi di vita” all’esecutivo targato Centrodestra.











