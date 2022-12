Sondaggi politici, media settimana/ Fdi al 30%, Conte 17%, Lega 8,6%: crollo Pd e FI

LA MEDIA SETTIMANALE DEI SONDAGGI POLITICI: FDI SFONDA QUOTA 30%

Con un balzo dello 0,5% in due settimana, Fratelli d’Italia sfonda quota 30% di consensi secondo la media dei sondaggi politici realizzata da YouTrend per Agi: il tradizionale monitoraggio del venerdì ha preso in considerazione in questa ultima settimana i sondaggi politici prodotti da EMG (5 e 14 dicembre), SWG (5 e 12 dicembre) e Tecnè (3 e 10 dicembre). La risultanza è che per tutti gli istituti demoscopici il partito della Premier Meloni ormai viaggia sul 30% di consenso, un balzo importante rispetto anche solo al risultato già sorprendente delle scorse Elezioni Politiche 2022. La media promossa da YouTrend vede infatti FdI al 30,1% nel “borsino” dei partiti, qualora si tornasse a votare oggi: insegue a distanza siderale il M5s di Giuseppe Conte, dato come stabile al 17,3% (per alcuni istituti sarebbe in calo, per altri in lieve crescita).

Bene anche la Lega di Salvini che seppur all’8,6% continua il periodo di risalita nei consensi dopo i lunghi mesi di forte appannamento: chi invece crolla ancora nei sondaggi politici “mediati” è il Pd di Letta e Forza Italia di Berlusconi. Per i Dem la crisi perdura, con le tensioni interne dovute alla corsa verso le Primarie a cui si sono aggiunte le fibrillazioni europee per la vicenda Qatargate che sta colpendo alcuni esponenti di spicco del Parlamento Ue in quota Pd. Il 16,2% di media nei sondaggi politici è uno dei punti più bassi della storia politica Dem: di certo non fa meglio Forza Italia, relegata a terza forza di maggioranza e ancora ferma al 6,5%, calo dello 0,4% (come il Pd) rispetto a due settimane fa. Completano le intenzioni di voto settimanali Azione-Italia Viva con Calenda e Renzi fermi al 7,6%, Verdi-Sinistra al 3,6% in pieno “caso Soumahoro”, mentre PiùEuropa al 2,6%, ItalExit 2,2%, Unione Popolare 1,7% e Noi Moderati 1,4%.

COALIZIONI, GOVERNO MELONI E MINISTRI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

A livello di coalizioni, i sondaggi politici realizzati da YouTrend tenendo conto la media degli altri dati elettorali confermano un ottima crescita del Centrodestra alla guida del Governo Meloni: i partiti Lega-FdI-FI-NM assieme valgono oggi il 46,2%, il Centrosinistra scende ulteriormente al 22,4%, Terzo Polo al 7,6% e M5s al 17,3%. Nei recenti sondaggi politici Tecné per Mediaset, emerge come il giudizio diretto sull’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sale ulteriormente al 61% degli elettori intervistati: fiducia alle stelle per la Premier, non lo stesso si può dire per tutti i Ministri che compongono la maggioranza a Palazzo Chigi.

Al top troviamo il titolare degli Esteri Tajani (FI) al 58%, davanti a Lollobrigida (FdI) dell’Agricoltura al 56%: Il Ministro della Difesa Crosetto (FdI) mantiene ottima fiducia al 53%, appena davanti a Giorgetti (Lega-Economia), Nordio (FdI-Giustizia) e Fitto (FdI-Affari Ue). Sotto il 35% invece in fondo alla classifica della fiducia personale nei vari Ministri del Governo Meloni, troviamo Calderoli (Lega-Autonomie), Valditara (Lega-Miur), Pichetto Fratin (FI-Ambiente) e Roccella (FdI-Famiglia). Giudizi tutto sommato positivi anche Sangiuliano (Cultura), Abodi (Sport) e Urso (Imprese), tutti che oscillano tra il 43% e il 45% di consenso personale nei sondaggi politici Tecné.











