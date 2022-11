Sondaggi politici media settimana/ Meloni verso 30%, vola M5s, Pd sotto 17%: FI al 7%

SONDAGGI POLITICI, LA SUPERMEDIA YOUTREND/AGI: IL TRIONFO DI GIORGIA MELONI

Non si ferma il successo elettorale e di consensi attorno alla Premier Giorgia Meloni: anche nella Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana, i sondaggi politici premiano la crescita di Fratelli d’Italia come partito più importante del Paese. La soglia del 30% è ormai vicinissima – e per alcuni sondaggi politici emersi in questa settimana, è già stata superata – e soprattutto il vantaggio sui rivali continua ad aumentare. La media effettuata come sempre da YouTrend per Agi affronta questa settimana i sondaggi politici di Demos (12 novembre), EMG (8 novembre), Noto (10 novembre), SWG (7 e 14 novembre) e Tecnè (5 e 12 novembre): il risultato è più meno lo stesso dovunque, ovvero FdI davanti con circa 10-13 punti di vantaggio su Pd e 5Stelle.

Entrando nelle pieghe dei singoli numeri, il partito della Presidente del Consiglio sale al 29,1% di media, +0,4% rispetto a due settimane fa: segue il M5s di Conte, il partito più in crescita della settimana con il +0,8% guadagnato e il 17,4% attuale come stima nazionale. Crolla invece ulteriormente il Pd di Letta al 16,8% con un -0,6% in sole due settimana: i dem sono il peggior partito in termini di perdita consensi anche questa settimana. Tiene ancora la Lega di Salvini che da quando è nato il Governo ha frenato l’emorragia di consensi: 8,4% per il Carroccio, davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi in calo al 7,8%. Recupera terreno Forza Italia di Berlusconi al 7% mentre restano “stabili” tutti gli altri partiti nelle intenzioni di voto nazionali: sondaggi politici “fermi” per Verdi-Sinistra al 3,9%, così come per PiùEuropa al 2,7%, ItalExit al 2,1%, Unione Popolare all’1,4% e Noi Moderati all’1,1%.

SONDAGGI POLITICI SUL GOVERNO MELONI: MIGRANTI, RAVE, NO VAX E…

Sempre nella Supermedia tratta da YouTrend, i sondaggi politici della settimana riguardo le coalizioni mostrano un Centrodestra ancora in crescita grazie al traino di Fratelli d’Italia e in generale alla crescita di tutti gli alleati di Governo: 45,5% per la coalizione che guida il Paese, 24% in calo ulteriore il Centrosinistra a guida Pd, mentre per i grillini il 17,4% li distanzia ancora ulteriormente dal “Terzo Polo” di Azione e Italia Viva che non vanno oltre il 7,8%. Entrando nelle pieghe delle prime settimane di Governo Meloni, gli ultimi sondaggi politici rilasciati in esclusiva per “IlSussidiario.net” dal direttore di Ipsos Enzo Risso mostrano sul tema caldo dell’immigrazione, gli italiani sono in maggioranza schierati con le scelte prese da Meloni, Piantedosi e Salvini nello scontro con l’Europa sull’arrivo delle navi Ong.

«Il 62% degli italiani non vuole che siano accolti tutti i migranti che arrivano», spiega Risso nell’intervista al nostro quotidiano, «Oggi il 70-80% vive uno stato di tensione verso gli immigrati, più del 40% è favorevole all’arresto dei clandestini, il 40% circa è d’accordo con i respingimenti e un italiano su due chiede politiche di assoluta chiusura delle frontiere». In merito invece alla norma “anti-rave party” messa in campo dal Governo nelle prime settimane di Legislatura, i sondaggi Euromedia mostrano come il 54,8% degli elettori intervistati siano d’accordo con la linea dura espressa dal Governo Meloni e dal Ministro dell’Interno (33, 1% contrari). Diversamente sulle norme che puntano al reintegro in servizio dei sanitari “no vax”, il 43,5% è d’accordo con la scelta dell’esecutivo mentre il 47,2% si conferma ancora prudente e boccia il “via libera” attuato dalla Premier Meloni. Quando però viene chiesto nei sondaggi politici Euromedia se il Governo di Centrodestra stia”attendando” alle liberà fondamentali del Paese con norme “liberticide”, solo il 28,7% si dice concorde con questa “visione”, il 52,3% non ci vede affatto pericoli per la democrazia.











