Sondaggi politici, media settimana/ Vola FdI +1,5%: ko Pd e M5s, Lega 8,4%, Calenda…

SONDAGGI POLITICI, LA SUPERMEDIA SETTIMANALE: VOLA FDI, KO PD E M5S. DE MAGISTRIS…

Nella “Supermedia” dei sondaggi politici della settimana, messa a punto come sempre da YouTrend per Agi, si scopre come negli ultimi 7 giorni abbia guadagnato consenso in Italia solo il partito di Fratelli d’Italia tra i “big”, mentre Unione Popolare di De Magistris è l’unico movimento tra le piccole liste ad aver incrementato la fiducia nell’elettorato. Davanti alla nascita del Governo Meloni e con i primi provvedimenti messi in atto, la fiducia nel partito della Presidente del Consiglio conferma il successo delle Elezioni: la media dei sondaggi politici EMG (24 ottobre), Euromedia (27 ottobre), Ipsos (29 ottobre), SWG (24 e 31 ottobre) e Tecnè (22 e 29 ottobre) mostra la crescita dell’1,5% in soli 7 giorni: Fratelli d’Italia sale al 28,7% su scala nazionale, con una distanza enorme sui “secondi” nelle intenzioni di voto, ovvero il Pd di Letta dato ancora in calo dello 0,3% al 17,4% secondo la media dei sondaggi politici dell’ultima settimana.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Le promesse che rischiano di restare lettera morta

Male anche il Movimento 5Stelle che dopo settimane di costante crescita nei consensi elettorali si ferma al 16,6% rimanendo ancora dietro al Partito Democratico, seppur di poco: tiene la Lega di Salvini che rispetto ai sondaggi della scorsa settimana quantomeno non perde terreno rispetto ai rivali. Il Carroccio con l’8,4% resta davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi, indietreggiati dello 0,2% fino all’8% netto. Male anche Forza Italia di Silvio Berlusconi che con il 6,8% perde ancora lo 0,8% di percentuale nazionale: chiude la Supermedia dei sondaggi politici attuali l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,8%, PiùEuropa di Bonino al 2,8% e ItalExit al 2,4%. Ottima la crescita di Unione Popolare di De Magistris che sale fino all’1,5%, davanti a Noi Moderati di Maurizio Lupi all’1%.

Viceministri Governo Meloni: chi sono, gli 8 nomi/ Oggi le deleghe ufficiali in CdM

COALIZIONI E GOVERNO MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Sempre secondo la Supermedia YouTrend/Agi le coalizioni attualmente rispettano nei sondaggi politici quanto visto già nelle ultime Elezioni, con la crescita comunque costante del Centrodestra grazie al “traino” di Fratelli d’Italia. Al 3 novembre 2022 l’alleanza Meloni-Salvini-Berlusconi-Lupi sale fino al 44,8%, mentre il Centrosinistra guidato dal Pd si ferma al 24,4%. Il Movimento 5Stelle di Conte non va oltre il 16,6% di stima nazionale mentre il Terzo Polo di Azione e Italia Viva è fermo all’8%.

Entrando nelle pieghe del nuovo Governo appena insediato e retto dalla Premier Giorgia Meloni, gli ultimi sondaggi politici di Euromedia Research dello scorso 3 novembre dimostrano come al momento la fiducia nella Presidente del Consiglio è al 40,6% mentre la tenuta del Governo per tutta la Legislatura è data solo al 26,9%. Il crollo in 6 mesi al 16,2%, la crisi di Governo tra un anno al 16,2% e la tenuta per più di un anno è data come fiducia al 18,5%: la “minaccia” più grande per l’esecutivo targato Giorgia Meloni, secondo gli elettori intervistati nei sondaggi politici Euromedia, potrebbe arrivare da Forza Italia di Berlusconi (20,4%), seguita dalla squadra di Governo al 17%, le opposizioni al 10,2% e la crisi economica-energetica al 9,6%. In netto ribasso al 6,9% la figura di Matteo Salvini in CdM è vista come “problematica” per la tenuta del Governo.

MELONI A BRUXELLES/ Davanti al nuovo corso dell’Italia, l'Ue non si tappa le orecchie

© RIPRODUZIONE RISERVATA