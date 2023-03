SONDAGGI POLITICI/ Meloni stabile 30%, Pd sopra 20%, Calenda accorcia sulla Lega

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: MELONI STABILE, ANCORA SU SCHLEIN, CALO M5S E LEGA

La tenuta della Meloni, il crollo di Conte e la crescita ulteriore di Schlein: questo e molto altro ci dicono gli ultimi sondaggi politici di Swg nel consueto appuntamento del lunedì sera su TgLa7 di Enrico Mentana. Le intenzioni di voto registrano infatti una stabilità di Fratelli d’Italia appena sopra il 30% mentre negli ultimi 7 giorni il calo viene registrato soprattutto in casa M5s e Lega, con lieve ribasso anche per il partito di Silvio Berlusconi. I sondaggi politici condotti da Swg tra il 13 e il 20 marzo segnalano dunque FdI al 30,3%, ben 10 punti davanti al Pd di Elly Schlein la quale però con il 20,4% scollina la soglia psicologica del 20% dopo quasi un anno di fatiche elettorali e di consenso per il Partito Democratico.

Samuele 'Samu' Segreto, chi è il ballerino di Amici 2023 ed.22/ Attore nel nuovo film di Beppe Fiorello

Crollo ulteriore del M5s che perde uno 0,8% in soli sette giorni (i Dem nello stesso periodo hanno guadagnato lo 0,6%, ndr) e sciolta al 15,3% praticamente nella posizione che era fino a prima delle Primarie il Pd. Anche per questo motivo lo ‘scontro’ oggi dovrebbe rendersi plastico nelle Comunicazioni di Meloni al Senato: sull’invio alle armi in Ucraina Conte vuole far emergere le contraddizioni interne dei Dem con la “pacifista” Schlein dentro un partito che fino a ieri ha sempre votato tutti gli invii di aiuti al Governo Zelensky. Ancora nei sondaggi politici Swg emerge come la Lega di Salvini all’8,5% perde lo 0,3%, con il Terzo Polo che dunque accorcia la distanza al 7,7% (+0,2% per Calenda-Renzi rispetto alla scorsa settimana). Chiudono le intenzioni di voto Forza Italia al 6,3%,Verdi e Sinistra fermi al 3,2%, PiùEuropa al 2,5%, Unione Popolare all’1,8%, Per l’Italia con Paragone (ItalExit) all’1,7% e tutte le altre liste che non vanno oltre il 2,3%. Aumenta invece l’astensione degli italiani: secondo i sondaggi politici Swg questa settimana il non voto/indecisione si alza fino al 37% degli intervistati.

Madonna di Trevignano/ C'è una quinta Madonnina che piange "In un centro congressi…"

FIDUCIA LEADER E GRADIMENTO GOVERNO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo per un attimo ancora nei sondaggi politici condotti per TgLa7, registriamo l’ulteriore “sorpasso” del gradimento per la Premier Meloni rispetto al suo Governo: ad oggi, il 40% degli intervistati manifesta piena soddisfazione per l’operato della Presidente del Consiglio, mentre il 39% di fiducia viene dato all’esecutivo targato Centrodestra. Osservando invece i sondaggi politici di Quorum-YouTrend per Sky TG24 scopriamo che la fiducia nei leader politici si distanzia e non di poco dalle intenzioni di voto dei partiti.

LDA lascia la musica per il calcio Napoli?/ "Mi propongo a Spalletti e..."

Al 66% resta indiscusso “leader” di questa particolare classifica il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: molto alto il dato sulla Premier Meloni al 41% di fiducia (anche se in calo del 2% nelle ultime settimane), al terzo posto si conferma invece il leader M5s Giuseppe Conte con il 39%. Nel gradimento dell’elettorato intervistato dei sondaggi politici YouTrend troviamo la segretaria Pd Elly Schlein al 30%, davanti al 26% del vicepremier e leader Lega Matteo Salvini: chiudono la “classifica” il Presidente di FI Berlusconi al 22%, il leader di Azione Carlo Calenda al 18% e Matteo Renzi di Italia Viva al 14%.

📊 Nel nostro #sondaggio di oggi per @SkyTG24 PD e FdI crescono ciascuno di 0,6 punti rispetto a una settimana fa. Al contempo, sempre rispetto a sette giorni fa, la fiducia sia nel Governo che in Giorgia Meloni cala di due punti. 1/ pic.twitter.com/RSyQ6kEend — YouTrend (@you_trend) March 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA