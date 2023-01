Sondaggi politici/ Meloni stabile 31%, Pd 14%, risale Terzo Polo: crollo FI al 6,4%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: RISALE IL PD, CROLLA FORZA ITALIA

Come ogni inizio settimana che si rispetti offre la panoramica sui partiti italiani grazie ai sondaggi politici realizzati da Swg per TgLa7: dopo i giorni difficili per il Governo Meloni sul tema carburanti e accise, il partito della Premier resta stabile rispetto alla settimana precedente mentre perde decisamente terreno Forza Italia di Berlusconi e, in parte minore, la Lega di Salvini. Centrodestra dunque che segna una minima battuta d’arresto, coincidente alla risalita (lenta) di Pd e Terzo Polo. Entrando nelle pieghe dei numeri, i sondaggi politici Swg mostrati da Enrico Mentana nella serata di lunedì mostrano un Fratelli d’Italia in testa saldamente al “borsino dei partiti” con il 31,3% di preferenze su scala nazionale.

Segue a netta distanza il M5s di Giuseppe Conte al 17,6% in lieve calo dello 0,1% rispetto ai medesimi sondaggi politici del 9 gennaio scorso: resta preoccupante la situazione per il Partito Democratico anche se negli ultimi giorni si assiste ad un lieve recupero con lo 0,2% in più rispetto alle precedenti intenzioni di voto. Pd al 14,2% resta comunque nettamente davanti alla Lega ferma all’8,3% (-0,2%), mentre risale il Terzo Polo di Calenda e Renzi dal 7,5% all’attuale dato di fiducia del 7,8%. Crisi ancora nerissima per Forza Italia che non sfonda nei sondaggi politici nazionale e scivola al 6,4% (-0,5% in soli 7 giorni). Chiudono le intenzioni di voto Swg l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, PiùEuropa di Bonino al 3%, Per l’Italia di Paragone al 2,3%, Unione Popolare De Magistris all’1,8%, Noi Moderati di Lupi all’1,%. Ad oggi la situazione dell’astensione in Italia viene valutata dai sondaggi Swg come ferma al 38% degli intervistati dello scorso 16 gennaio.

Dai sondaggi politici Swg a quelli invece di Tecné per l’Agenzia Dire, raccolti lo scorso 13 gennaio: nel pieno della crisi-benzina viene valutato l’andamento e la fiducia nel Governo Meloni a quasi 4 mesi dall’inizio della Legislatura. Resta altissima la fiducia sopratutto nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che viene stimata dal 61,2% dei rispondenti al sondaggio Tecné: chi invece boccia il suo operato per il momento è il 34,4% delle risposte, con il 4,4% che non sa o non vuole esprimersi.

Bene Meloni, comunque non pessima la prova di fiducia nel Governo a Palazzo Chigi: Ministri, sottosegretari e uomini della maggioranza, ad oggi, ispirano fiducia al 54,6% degli intervistati, mentre il 37,6% ritiene che sia da bocciare l’intero esecutivo Meloni. Rispetto alle intenzioni di voto prodotte da Swg, i sondaggi politici Tecné registra variazioni per il Pd (dato al 15%), per Forza Italia (sopra il 7%) e per l’astensione, registrata al 41,3% degli intervistati all’indagine demoscopica.

