SONDAGGI POLITICI/ Meloni top, Pd 20%, calo M5s. 50% vuole Autonomia differenziata

I SONDAGGI POLITICI E LE INTENZIONI DI VOTO YOUTREND/QUORUM: MELONI CRESCE ANCORA

Riprende la settimana e nell’attesa dei risultati dei ballottaggio in arrivo tra sette giorni esatti – con anche il primo turno delle Comunali in Sicilia e Sardegna – i sondaggi politici di Quorum e YouTrend offrono a Sky TG24 la “fotografia” attuale dell’andamento generale dei partiti. Ebbene, resta ancora al top e con crescita del suo partito, la Premier Giorgia Meloni: nel pieno dell’emergenza alluvione e con l’impegno internazionale del G7 in Giappone, la leader di FdI vede crescere il suo movimento fino al 29,4%.

Calano, anche se di poco, i partiti alleati dalla Lega fino a Forza Italia: sotto dello 0,8% rispetto agli ultimi sondaggi politici YouTrend, il Carroccio scende all’8% mentre gli azzurri di Berlusconi calano attorno al 6%. Avanzano nelle ultime settimane, seppur di poco, i partiti legati alla sinistra: dal Pd di Schlein – che sale appena sotto il 21% – all’Alleanza Verdi-Sinistra, tornata sopra quota 3%. Perde terreno il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte che indietreggia sotto il 16%. Sul fronte Terzo Polo, mentre continua lo scontro a distanza tra Azione e Italia Viva, le intenzioni di voto per Sky sono nette: «Dopo la perdita di voti dovuta alla scissione, i partiti di Renzi e Calenda rimangono sostanzialmente stabili».

RIFORME E AUTONOMIA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Ben più ampio è lo spazio dedicato dagli ultimi sondaggi politici al tema delle riforme: da quelle costituzionali a quelle legate all’Autonomia, fino alla legge elettorale, si allarga la platea di elettori interessati al futuro dell’organizzazione dello Stato italiano. Dopo le prime interlocuzioni tra Governo e opposizioni, le discussioni sono aperte con diverse opzioni ancora tutte percorribilI: da Presidenzialismo a Premierato, dal Semi-Presidenzialismo fino al bicameralismo perfetto.

I sondaggi politici YouTrend-Quorum mostrano le varie risposte degli elettori, confermando la generale “confusione” con diverse divisioni e giudizi opposti anche negli stessi alvei elettorali: il 50% si dice favorevole a discutere di riforme istituzionali, con prevalenza Centrodestra tra il 77 e l’80%, mentre dal Pd l’interesse è assai ridotto (25%). Entrando nelle pieghe delle proposte, l’elezione diretta del Presidente del Consiglio viene salutata bene dal 41% degli elettori rispondenti, con però l’82% di elettorato FdI e solo l’11% di quello dem. Per quanto riguarda invece il Presidenzialismo puro, il favore resta per 42% degli elettori contro il 42% dei contrari: anche qui sono i partiti di Centrodestra a sposare meglio questa ipotesi rispetto alla scarsa partecipazione del Centrosinistra. Sull’Autonomia differenziata invece presentata dal Governo Meloni e in via di approvazione entro fine 2023 ben il 50% degli intervistati si dice pienamente d’accordo, con contrari “solo” il 33%. Ancora più netto il sentimento circa la legge elettorale, data per pessima o quantomeno da cambiare per il 66% degli intervistati per Sky, solo 22% la manterrebbe così.

