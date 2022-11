SONDAGGI POLITICI/ Meloni verso 30%, M5s sorpassa Pd, Lega al 9%: Calenda stacca FI

I SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA, INTENZIONI DI VOTO: FDI VOLA VERSO IL 30%, SORPASSO M5S SUL PD

Si infittiscono le polemiche ma Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia continuano a salire nei sondaggi politici anche questa settimana: dopo i “casi” rave party, regole Covid e sbarchi migranti – che hanno visto media e opposizioni salire sul piede di guerra da più parti – il Governo di Centrodestra continua la sua “luna di miele” di consenso elettorale, sulla scia della vittoria alle Elezioni Politiche. Nelle intenzioni di voto messe a punto dai sondaggi politici di Euromedia Research (del 3 novembre scorso, ndr) FdI si conferma primo partito ormai proiettato verso il 30%. Il partito della Premier Meloni sale al 28,7% delle preferenze, staccando nettamente il Movimento 5Stelle salito fino al 17% con il sorpasso al Pd di Enrico Letta, sempre più contestato dall’elettorato della sinistra.

16,5% per i Dem che vedono “avvicinarsi”, seppur a distanza ancora, la Lega di Matteo Salvini risalita fino al 9% di stima nazionale: i sondaggi politici Euromedia confermano il buon trend anche del Terzo Polo che si stabilizza all’8,2%, staccando nettamente Forza Italia di Silvio Berlusconi ancora ferma al 6,5%. Chiudono le intenzioni di voto i partiti più piccoli: dall’alleanza Verdi-Sinistra al 3,5%, fino a PiùEuropa Bonino al 2,5%, ItalExit al 2,5%, Noi Moderati con Lupi all’1%. Secondo i sondaggi politici di Euromedia, ad oggi, l’astensione in Italia si aggira attorno al 34%.

SONDAGGI POLITICI PIEPOLI: LE PRIORITÀ DEL GOVERNO MELONI, CON L’INFLAZIONE AL “TOP”

Non di solo intenzioni di voto vivono però i sondaggi politici: con i primi provvedimenti avviati dal Governo Meloni nei suoi primi tre Consigli dei Ministri, l’elettorato resta alla finestra “invocando” azioni urgenti sui temi considerati più “caldi” del momento. Osservando i sondaggi politici condotti dall’Istinto Piepoli, si è cercato di elencare quali siano ad oggi le urgenze realmente importanti per la popolazione. Secondo il 38% (erano possibili risposte multiple nel sondaggio, ndr) il primo punto all’ordine del giorno del Governo Meloni dovrebbe essere l’avviare azioni per contenere l’aumento dei prezzi esploso con l’inflazione; il 37% chiede invece la creazione di posti di lavoro.

Il 25% degli elettori intervistati dai sondaggi politici di Piepoli spiega invece che al momento sarebbe prioritario l’abbassamento delle tasse e in generale della pressione fiscale su aziende e famiglie; il 22% sostiene che il tema dell’approvvigionamento energetico sia la reale priorità, per il 16% sono invece le pensioni. Temi dirimenti sono poi anche la guerra in Ucraina (11%) e le relazioni con l’Europa (8%) sui quali il Governo targato Centrodestra dovrebbe concentrarsi.











