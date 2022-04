Sondaggi politici/ Pd (21,7%) insidia FdI (21,8%). In calo Salvini e Renzi

Enrico Letta insidia Giorgia Meloni, brutte notizie invece per Matteo Salvini: queste le prime indicazioni dei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Le intenzioni di voto degli italiani vedono Fratelli d’Italia stabile al 21,8%, tallonato dal Partito Democratico: i dem passano dal 21,6% al 21,7%. Giù, invece, il Carroccio: -0,1%, Lega quotata al 15,8%.

I sondaggi politici di Tecnè per Dire portano buone notizie al Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,2% e si attestano al 12,5%. Stabile Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono quotati al 10,7%. Piccolo passo indietro per Azione/+Europa: -0,1%, la federazione è al 4,7%. Giù Italia Viva di Matteo Renzi, dal 2,7% al 2,6%. Infine troviamo i Verdi al 2,3% (-0,1%) e Sinistra Italiana al 2% (=). Gli altri partiti rappresentano il restante 5,9%. Resta alta la quota di astenuti e indecisi, oggi al 42,8%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI DEMOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demos legati alla politica estera, in particolare ai leader degli altri Paesi. Anche in seguito alla crisi in Ucraina, da segnalare l’ottimo balzo in avanti della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: l’ex ministro della Difesa di Berlino passa dal 47% del 2021 al 58% odierno. Subito dietro troviamo Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino si attesta al 53%. In rialzo Emmanuel Macron: il numero uno dell’Eliseo passa dal 50% al 52%. Brusco calo, invece, per Joe Biden: nel mirino della critica internazionale a causa di alcune dichiarazioni fuori luogo in queste settimane di guerra, il presidente americano si attesta al 36%, -22% nel giro di 12 mesi. Giù anche Boris Johnson, il primo ministro britannico è al 31% (-7%). Infine, troviamo il neo-cancelliere della Germania Olaf Scholz: il successore di Angela Merkel è dato al 29%. In fondo alla classifica, senza grosse sorprese, troviamo Vladimir Putin: il gradimento nei confronti del leader del Cremlino è in picchiata dal 42% all’8%.

