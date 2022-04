Sondaggi politici/ Pd al 21,5%, poi Fdi al 20,7%. Male Renzi: -0,3%

Non ci sono grossi sconvolgimenti nella supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi di questa settimana. Nessun sorpasso, ma qualche piccolo passo in avanti o indietro per i vari partiti. Non però per i primi due della graduatoria: il Partito Democratico si conferma in vetta al 21,5%, stabile rispetto a due settimane. Stesso discorso per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,7%.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala il lieve ribasso della Lega: il Carroccio passa dal 16,6% al 16,4%. +0,1% per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati si attestano al 13,5%. Bene anche Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,2% e sono quotati all’8,4%. La federazione Azione/+Europa è al 4,7%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre continua il momento no di Italia Viva: -0,3%, il partito di Renzi è al 2,2%. Infine, segnaliamo in fondo alla classifica i Verdi al 2,1% (-0,3%), Italexit al 2% (=), Sinistra Italiana all’1,8% (-0,1%) e Articolo 1-Mdp all’1,7% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA PANDEMIA

Continuiamo il nostro viaggio tra i sondaggi politici e torniamo alle rilevazioni di Termometro politico. Riflettori accesi sull’emergenza epidemiologica, in particolare con l’ipotesi di non rendere più obbligatorie le mascherine al chiuso a partire dal 1 maggio. Ebbene, c’è una grossa divisione tra gli italiani: il 46,9% si è detto favorevole, mentre 52,2% è contrario. Entriamo nel dettaglio: per il 27,8% l’obbligo andava tolto da tempo come in altri Paesi, mentre per il 19,1% è corretto eliminare l’obbligo in questa fase della pandemia. Per quanto riguarda i contrari alla misura, il 25,7% ritiene che l’obbligo dovrebbe rimanere almeno sui mezzi pubblici, nelle Rsa e negli ospedali, mentre per il 26,5% vista l’alta circolazione del virus l’obbligo di indossare le mascherine dovrebbe rimanere ancora per un po’ nella forma attuale. Il restante 0,9% ha preferito non rispondere al quesito. Insomma, c’è grande indecisione su questo punto, come testimoniato anche dai diversi pareri all’interno della maggioranza di governo…

