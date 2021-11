Sondaggi politici/ Pd a -0,1% da Fdi, Lega al 18,2%, arranca il M5s di Conte

Partito Democratico sempre più vicino a Fratelli d’Italia: dopo i dati di Swg, la tendenza trova conferme nei sondaggi politici di Emg per Cartabianca. Reduce dalla vittoria alle elezioni comunali, il partito di Enrico Letta è in un buon periodo ed è ad un passo dalla vetta, momentaneamente occupata dal movimento di Giorgia Meloni. Più in difficoltà, invece, Lega e Movimento 5 Stelle…

M5s, oggi elezione capogruppo Senato/ Licheri vs Castellone: Conte ‘assediato’

I sondaggi politici di Emg stimano Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 19,5%, seguito a stretto giro di posta dal Partito Democratico, quotato al 19,4%. Terza posizione per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 18,2%. Infine, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non va oltre il 15%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

I sondaggi politici di Emg per Cartabianca segnalano Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,3%, mentre Italia Viva registra quotazioni più alte rispetto ad altre rilevazioni: il partito di Matteo Renzi è dato al 4,1%. Subito dietro troviamo Azione di Carlo Calenda, quotato al 3,7%. Tra i partiti minori di Centrosinistra annotiamo Sinistra Italiana al 2,4%, Europa Verde al 2,2% e Articolo 1 – MDP all’1,8%. Coraggio Italia di Brugnaro e Toti è all’1,5%, mentre chiudono la classifica +Europa e Noi con l’Italia, entrambi all’1,4%. Da non sottovalutare il dato relativo a indecisi e astenuti, superiore al 40%, per l’esattezza al 42,7%.

SONDAGGI/ Il 56% contro la “Fornero” (anche i Pd), ma i problemi sono lavoro (51%) e povertà (28%)

LEGGI ANCHE:

Siri: "Meta in ebraico significa morte e Zuckerberg è ebreo"/ Fiano: "Post grave"

© RIPRODUZIONE RISERVATA