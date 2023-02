SONDAGGI POLITICI/ Pd-M5s 17%, FdI 31%, crollo Calenda. Primarie, Bonaccini rischia

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI IXÈ: DERBY PD-M5S, MELONI AL TOP

Fratelli d’Italia si conferma ancora oggi il primo partito nel Paese: dopo i risultati di Politiche e Regionali, anche i sondaggi politici “fluttuanti” di settimana in settimana vedono crescere la fiducia dell’elettorato nel partito di Giorgia Meloni. Secondo gli ultimissimi sondaggi politici offerti dall’Istituto Ixè – realizzati il 21 febbraio – FdI guida la classifica dei partiti nazionali con il 31,1% di consenso generale: abissale la distanza tra i due partiti che “seguono”, di 14 punti percentuali netti. Si tratta del “derby” interno al Centrosinistra: Pd e M5s dopo le Regionali sono sempre più vicini, complice lo stop costante dei 5Stelle di Conte e la contemporanea risalita lieve del Partito Democratico. I grillini inseguono Meloni al 17,2% mentre i Dem ormai pronti alle Primarie rincorrono al 16,9%.

Osservando sempre i sondaggi politici Ixé si scopre come la Lega di Salvini resti quotata in maniera inferiore rispetto a tutti gli altri sondaggi dell’ultimo periodo (che la danno tra il 9 e il 10%): qui il Carroccio resta al 7,6%, comunque davanti a Forza Italia di Berlusconi al 6,7% e soprattutto al Terzo Polo di Calenda e Renzi, crollati al 6,6% dopo il voto in Lombardia e Lazio. Chiudono i sondaggi politici nazionali del 21 febbraio l’alleanza Verdi-Sinistra al 4,2%, PiùEuropa di Bonino al 2,1%, Per l’Italia di Paragone all’1,8%, Noi Moderati di Lupi allo 0,9%. Il dato sull’astensione resta ancora molto alto e preoccupante: ad oggi il 40,6% dice di non voler votare/essere indeciso sulle eventuali Elezioni Politiche.

FIDUCIA LEADER, MELONI E PRIMARIE PD: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo in casa Ixé, i sondaggi politici diffusi ad inizio settimana certificano come solo il 20% dell’elettorato intervistato boccia senza appello l’operato della Premier Giorgia Meloni, impegnata in questi giorni nel delicato viaggio estero in Polonia e Ucraina. Il 30% dice di avere ancora “poca fiducia” mentre il 50% si dice soddisfatto con “Molta” (14%) e “abbastanza” (36%) fiducia. È stato poi chiesto quale indice di gradimento abbia ad oggi la lunga lista di leader politici nazionali: ebbene, ancora in testa troviamo l’ex Premier Mario Draghi al 61% mentre la sua “erede” a Palazzo Chigi Giorgia Meloni insegue al 51% di gradimento. Il leader M5s Giuseppe Conte non va oltre il 36%, comunque davanti al candidato delle Primarie Pd (e favorito) Stefano Bonaccini al 30%.

Il vicepremier e leader Lega Matteo Salvini ottiene nei sondaggi politici Ixé il 26% della fiducia, battendo Berlusconi al 24%, Carlo Calenda e Elly Schlein (la sfidante delle Primarie dem) al 22%, Nicola Fratoianni al 17% e Matteo Renzi al 13%. Chiudiamo la nostra rassegna quotidiana di sondaggi politici nazionali con le ultime rilevazioni fatte da Izi sulle Primarie Pd del prossimo 26 febbraio: a domanda secca, l’elettorato dem chiamato al voto ai gazebo domenica prossima si schiera ancora con Bonaccini anche se con vantaggio decisamente risicato rispetto a qualche settimana fa. Il Governatore dell’Emilia Romagna ottiene ad oggi il 54,2% contro il 45,8% della giovane deputata ex sinistra ecologica.











