Sondaggi politici/ Pd primo partito al 20,6%, segue FdI al 19,6%. Crollo Lega: -0,9%

Le elezioni comunali sono alle spalle, è arrivato il momento di analizzare i sondaggi politici aggiornati. I dati di Bidimedia forniscono importanti aggiornamenti: il Partito Democratico si conferma primo partito del Paese. Entrando nel dettaglio, i dem passano dal 20,3% al 20,6%. Secondo posto per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si attesta al 19,6%.

Secondo i sondaggi politici di Bidimedia, la Lega deve fare i conti con un brusco calo: -0,9%, Carroccio quotato al 19,3%. Discorso totalmente diverso per il Movimento 5 Stelle: i grillini guadagnano l’1,3% e si portano al 16,3%. Stabile Forza Italia al 6,8%, mentre Azione di Carlo Calenda sale al 3,1% (+0,1%). Infine, segnaliamo Sinistra Italiana al 2% (+0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi all’1,6% (-0,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI BIDIMEDIA

Il quadro politico è rinnovato secondo i sondaggi politici di Bidimedia e ci sono delle novità anche per Mario Draghi. Dopo il calo registrato dall’istituto nel mese di luglio, torna a crescere la fiducia nel presidente del Consiglio: gradimento stimato al 52%, più di un italiano su due.

Questa l’analisi di Bidimedia sui sondaggi politici: «La crescita giallorossa risulta evidente al meridione, a causa della risalita del M5S, ma anche al Centro-Nord il Csx risulta in crescita. Nel complesso cambiano diverse coalizioni in testa nelle regioni: rispetto a Luglio il Centrosinistra allargato al M5S raggiunge il Centrodestra in Liguria, lo supera in Calabria, Puglia e Sicilia».

