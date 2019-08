SONDAGGI POLITICI/ Quasi un elettore della Lega su 2 vuole la crisi di governo

Gli ultimi sondaggi politici vanno a fondo rispetto alla percezione che gli italiani hanno degli equilibri del governo Lega-M5s. Nonostante le quotidiane scaramucce che vedono protagonisti Salvini e Di Maio, secondo l’ultima rilevazione Ipsos per “Il Corriere della Sera”, il 63% degli italiani pensa che l’esecutivo Conte resterà in carica nelle prossime settimane al netto delle fibrillazioni. Solo il 17% degli intervistati crede che il governo si dimetterà aprendo una crisi, mentre il 20% è disorientato e non sa quali sviluppi attendersi. Ma al di là delle previsioni, quali sono i desideri degli italiani rispetto al governo? Secondo Ipsos, in vista di una Manovra finanziaria che non farà che acuire le divergenze tra i due partner di governo, il 43% degli italiani vuole che il governo vada comunque avanti mentre il 34% ne vuole le dimissioni al più presto e il 23% non sa o non indica.

SONDAGGI POLITICI

Rispetto alla richiesta che il governo prosegua nel suo operato è interessante vedere come nel sondaggio dell’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli emerga una prevalenza di elettori 5 stelle. Il 90% del popolo pentastellato vuole che l’esperienza di governo prosegue: una percentuale ben più alta rispetto a quella degli elettori leghisti (59%) che mostrano una certa insofferenza rispetto al MoVimento 5 Stelle. Dunque quasi un leghista su due vorrebbe la crisi. I più convinti nel richiedere le dimissioni del governo Conte sono gli elettori del Partito Democratico al 67%: 23 elettori su cento sono invece favorevoli a che l’esecutivo resti in sella per varare la prossima Manovra. Distribuzione simile anche per quanto riguarda Forza Italia e Fratelli d’Italia: la richiesta di dimissioni tocca quota 54%, mentre il 28% vuole che Lega e MoVimento 5 Stelle continuino a governare.

