Sondaggi politici/ Lega Salvini al 38,1%, crolla Pd Zingaretti: stallo M5s al 17%

I sondaggi politici stilati da Tecnè lo scorso 26 luglio certificando quanto ci stiamo dicendo ormai da un mese a questa parte: la Lega è molto più vicina al 40% dei consensi che non al “passo da gambero” dopo il successo delle Elezioni Europee e si appresta a proseguire nello “spadroneggiare” a livello di immagine contro tutto e tutti. M5s, Pd, Forza Italia, sono tutti in difficoltà e solo Salvini sembra crescere: dopo la Tav, il Russiagate e anche il “caos” sulla moto d’acqua del figlio a Milano Marittima, il Ministro dell’Interno cresce ancora nei sondaggi e arriva al 38,1% anche in piena crisi di Governo “ufficiosa”. Il tema della Giustizia, la Tav e l’Autonomia saranno i tre punti assieme alla Manovra sui quali si misurerà la tenuta del Governo gialloverde ma al momento l’unico rischio che può vedere all’orizzonte il Carroccio è il teorema dell’uomo solo al comando contro tutti che già ha mietuto vittime illustri nel recente passato politico, da Berlusconi a Renzi. Fino a che però il consenso rimane e i fatti danno conferma delle promesse di Salvini, la Lega resterà là in alto dove ora campeggia su tutti gli altri partiti: M5s resta sotto scacco al 17% e non sembra riuscire a smuoversi dalla crisi interna e dalla subalternità con la Lega pur avendo la maggioranza dei seggi in Parlamento.

SONDAGGI TECNÈ (26 LUGLIO): SORPASSO VERDI SULLA SINISTRA

Il Partito Democratico invece in una sola settimana, davanti all’ennesimo scontro Zingaretti-Renzi e con il “caso Bibbiano” che incombe, cala nei sondaggi politici Tecnè e passa dal 23,6% del 18 luglio scorso al 22,7% del 25 luglio appena passato. La crisi c’è, specie perché nello stesso periodo Salvini è passato dal 37% addirittura al 38,1%: per Forza Italia la crisi invece è in corso da tempo e non si riesce ad andare oltre al 7,8%. In questi giorni è nata “Altra Italia”, un nuovo progetto politico “federativo” con il quale Berlusconi vuole riunire le anime di centro-destra alternative alla Lega: nelle prossime settimane si vedranno i primi esiti nei consensi elettorali anche se al momento la scommessa sembra alquanto rischiosa per come se la sta passando Forza Italia in questi ultimi mesi. Infine, nei sondaggi politici vediamo il sorpasso dei Verdi (2,1%) sul La Sinistra (1,4%), mentre si conferma in ottima salute Fratelli d’Italia che tiene al 6,3% nonostante il bacino elettorale sia molto affine alla Lega di Salvini.

