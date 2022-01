Sondaggi politici/ Quirinale: 27% per Mattarella-bis, poi Draghi e Berlusconi

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie ai dati di Euromedia Research, passiamo ai sondaggi politici di Emg per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha analizzato la situazione in vista dell’elezione del capo dello Stato. Il 27% degli intervistati è a favore del secondo mandato di Sergio Mattarella, mentre il 21% vorrebbe Mario Draghi al Colle.

Secondo i sondaggi politici di Emg per Agorà, Silvio Berlusconi vanta il gradimento del 16%, mentre Marta Cartabia non va oltre l’8%. Letizia Moratti si attesta al 3%, esattamente come Pier Ferdinando Casini, mentre Giuliano Amato non va oltre il 2%. Il 16% degli intervistati preferirebbe un’altra personalità, mentre il 4% ha preferito non rispondere.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Agorà legati alla pandemia. Italiani divisi sulle misure introdotte dal governo per contrastare l’aumento di casi: per il 36% sono adeguate, per un altro 36% sono insufficienti. Per il 19%, invece, sono eccessive, il restante 9% ha preferito non rispondere. Altro dossier molto dibattuto negli ultimi giorni è quello legato all’obbligo vaccinale per gli over 50: per il 65% il vaccino obbligatorio dovrebbe riguardare tutti. Il 20% non è d’accordo con la disposizione, mentre per l’8% va bene solo per gli over 50. Il restante 7% non ha preso posizione. Infine, una battuta sulla ripartenza della scuola: il 42% è d’accordo con la ripresa in presenza, mentre il 40% è del parere opposto. Il restante 18% non ha risposto.

