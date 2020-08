Sondaggi politici/ Regionali Veneto, Zaia 76% ‘polverizza’ Pd-M5s: ‘Liga’ batte Lega

Zaia batte il Governo, la Liga Veneta batte la Lega: riassumendo in minimi termini i sondaggi politici di Winpoll per il Sole 24 ore, la situazione verso le Elezioni Regionali di fine settembre vede il Centrodestra puntare al pieno bottino tanto nel Veneto quanto in Liguria (Toti avanti), Puglia (Fitto favorito su Emiliano), Marche con Acquaroli, mentre Campania e Toscana sono le difficili roccaforti della sinistra dove per il Cdx al momento lo svantaggio nei sondaggi è netto. Ma la Regione Veneto non vede solo il Centrodestra in auge, la sfida interna tra Zaia e Salvini è doppiamente interessante anche sul futuro della leadership del Carroccio: e così nei dati delle analisi Winpoll si scorge sia l’enorme vantaggio del Governatore in vista delle Elezioni del 20-21 settembre prossimo e sia il lieve distacco tra la Lista civica di Luca Zaia e la Lega nazionale. A domanda secca riposta negli elettori veneti intervistati («Come forse saprà il prossimo 20-21 settembre in Veneto si svolgeranno le elezioni regionali. Per quale candidato presidente pensa che voterà?»), i sondaggi mostrano un 76,8% per Zaia, seguito a distanza siderale tra Arturo Lorenzoni (Pd) al 15,5%, Enrico Cappelletti (M5s) al 3,8% e Daniela Sbrollini (Italia Viva) all’1,1%. Governo “polverizzato” dalla forza di Zaia anche se non soprattutto dopo la gestione dell’emergenza Covid-19 che vede piena fiducia nei cittadini veneti per il loro Presidente uscente (87% contro i delusi al 13%).

SONDAGGI WINPOLL (23 AGOSTO): ZAIA BATTE ANCHE LA LEGA

A livello di liste specifiche per le prossime Elezioni Regionali in Veneto, ancora i sondaggi politici di Winpoll mostrano come in casa Centrodestra guida la lista civica di Luca Zaia (con l’appoggio della Liga Veneta) con il 33,6%, segue la Lega di Salvini al 26,8%, Fratelli d’Italia al 10,3% e Forza Italia al 3,3%. A meno di un mese dal voto di settembre, il Centrosinistra in Veneto ci arriva assai frammentato: Pd ai minimi con il 10,7%, segue la lista “Il Veneto che vogliamo” al 3%, Più Europa allo 0,9%, altre liste pro-Lorenzoni non oltre il 2%. I renziani di Italia Viva si sono staccati dal Pd ma guadagnano l’1,7% mentre il Movimento 5 Stelle, anch’esso separato rispetto all’alleanza nazionale del Governo Conte-2, non va oltre il 4,7%. A livello complessivo sui 5 anni di Giunta Zaia in Veneto, il 44% degli intervistati premia molto positivamente il Governatore, il 41% è abbastanza positivo; bocciato complessivamente dal 15% degli elettori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA