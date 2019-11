Sondaggi politici/ SWG: Lega 33,1%, Meloni prima volta sopra 10%. Giù il Pd…

Sondaggi politici immancabili nell’edizione del TgLa7 di Enrico Mentana del lunedì sera. Come da appuntamento ormai consolidato è sempre SWG a fornire le indicazioni di voto degli italiani in una fase quanto mai delicata per gli equilibri tra i vari partiti. In testa, con il 33,1%, c’è la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio rispetto ad una settimana fa registra un calo corposo dello 0,9%. Sarà l’effetto sardine? Quel che è certo è che i principali rivali della Lega non sembrano approfittare almeno momentaneamente della “difficoltà” di Salvini: il Pd scende in sette giorni dal 18,3% al 18,1%, mentre il MoVimento 5 Stelle deve accontentarsi di una crescita dello 0,3%, passando dal 16,2% al 16,5%. Dopotutto, viste le tensioni interne che hanno portato Beppe Grillo ad intervenire personalmente per riportare ordine, non così male…

SONDAGGI POLITICI: MELONI PRIMA VOLTA SOPRA 10%

Ma il risultato che balza subito agli occhi nei sondaggi politici di SWG per il TgLa7 è certamente quello riportato da Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni raggiunge e supera per la prima volta la soglia psicologica del 10%, attestandosi precisamente al 10,1% in aumento dello 0,6% in una settimana. Non sembra riuscire ad approfittare della flessione di Salvini per riappropriarsi del consenso degli elettori di centrodestra Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi perde lo 0,4% passando dal 6,4% al 6,0%. In crescita è invece Italia Viva: il nuovo soggetto politico di Matteo Renzi passato dal 5,0% di sette giorni fa al 5,5% attuale. Sinistra Italiana-MDP-Art. 1 si ferma al 3,1% con un -0,2% su base settimanale, perdono lo 0,3% i Verdi (2,0%) e lo 0,1% +Europa (1,6%), mentre Giovanni Toti con Cambiamo! si ferma all’1,3%.

