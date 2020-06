Sondaggi politici/ Tonfo Lega, Pd fermo al 20,3%, FdI 15%: fiducia Conte sale ma…

Nell’ultima media settimanale di sondaggi politici in uscita come sempre sul quotidiano Open Online ogni domenica, si avverte un senso di difficoltà costante della Lega dopo diversi cali registrati negli istituto demoscopici italiani nella settimana degli Stati generali e dopo che lo stesso Salvini ha ammesso nell’intervista a Repubblica di ieri del deciso calo riscontrato a livello di consensi. L’Openmedia del 21 giugno mostra dunque il Carroccio in calo dell’1,4% rispetto alla scorsa domenica, con il 25,4% che resta comunque un buono scarto sui secondo in classifica, il Pd che non va oltre al 20,3% e in più ora con la grana interna della lite Gori-Zingaretti. Risale il Movimento 5 Stelle con il 15,9% ma si vede sempre più vicino Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 14,8% e con consensi in più recuperati dai delusi della Lega: primo dei partiti sotto il 10% resta sempre Forza Italia di Berlusconi con un 7,4% che fa rimanere gli azzurri la (solida) terza gamba del Centrodestra in un’ipotetica tornata elettorale nei prossimi mesi.

SONDAGGI PIEPOLI (22 GUGNO): IL RUOLO DI CONTE

Proseguono e chiudono i sondaggi politici “mediati” da Open il 3% di Italia Viva, con Renzi che recupera qualche lieve posizione, il parimerito tra Azione Calenda e La Sinistra (2,7% su scala nazionale) e il secondo “pari” di giornata con Verdi e Più Europa entrambi all’1,8%. Intervistato dalla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus ha prato ieri il Presidente dell’istituto Sondaggi Piepoli provando a delineare la figura del Premier Giuseppe Conte, autentico “ago della bilancia” politica nei prossimi mesi in base alla decisioni che prenderà sull’eventuale “partito personale”.

«Gli italiani hanno bisogno di qualcuno che aggreghi le loro ansie e in un certo senso faccia finta di risolverle, Conte è perfetto in questo. Conte è bravo perché in due anni è riuscito a concentrare su di sé l’attenzione dell’opinione pubblica, come un buon governante. Il buon governante in questo momento è uno che mette a posto le cose, che facilita il lavoro degli altri, che cerca di riunire tutti verso lo stesso obiettivo, è come la governante di una grande casa. Conte, che ha un’intelligenza superiore al normale, ha aggregato la gente» spiega Nicola Piepoli. Resterà vedere ora che gli Stati generali sono chiusi e serviranno provvedimenti concreti per il futuro prossimo del Paese come e se gli italiani continueranno a dimostrare fiducia nel Premier, se caleranno o addirittura cresceranno tali consensi.



