Sondaggi Primarie Dem, Usa 2020/ Sanders l’anti-Trump: +9% a Biden, +12% su Bloomberg

È sempre più Bernie Sanders l’anti-Trump nelle Primarie Usa 2020 verso le Elezioni di novembre: dopo le vittorie in Iowa (in coabitazione con Buttigieg), New Hampshire e Nevada, anche i sondaggi certificano il senatore anziano del Vermont come il più deputato tra i Democratici Usa a sfidare nella corsa verso la Casa Bianca la rielezione del Presidente repubblicano. «Vinceremo in tutto il Paese», ha spiegato lo stesso Sanders dopo il trionfo in Nevada alla vigilia del Super Tuesday del prossimo 3 marzo: «Il senatore Sanders crede in una rivoluzione ideologica inflessibile che esclude molti democratici, per non parlare dei molti americani che taglia fuori» sottolinea lo sconfitto Buttigieg, staccato di 30 punti percentuali dal senatore democratico. Non sorride di certo neanche Joe Biden, sempre più relegato a ruolo di alternativa a Sanders e addirittura a Bloomberg (pur non essendo ancora entrato ufficialmente in competizione per le Primarie Usa): «sono un democratico orgoglioso di esserlo. Vinceremo in South Carolina e il Super Tuesday». Ironico e sprezzante il commento di Trump sui social dopo i risultati e gli ultimi sondaggi Dem: «mi congratulo con il pazzo Bernie» ammette in una forma di “riconoscimento” della forza dell’avversario, e poi attacca «non farti rubare la nomination dai democratici, così come accaduto nel 2016. Non c’è possibilità che mini-Mike Bloomberg possa rilanciare la sua campagna dopo la peggiore perfomance della storia in un dibattito presidenziale».

SONDAGGI PRIMARIE USA 2020: LA SFIDA VERSO IL SUPER TUESDAY

In realtà è proprio Bloomberg a ritenere di essere l’unico candidato adatto per poter sfidare il Presidente Usa nelle prossime Primarie Dem e poi alle Elezioni Usa 2020: «Solo io posso battere Trump» spiega il magnate ex sindaco di NY. I sondaggi lo danno però al terzo posto con l’ultima conferma anche dai polls YouGov per Cbs News: Bernie Sanders viene dato al primo posto nella corsa tra i Dem con il 28% dei consensi, seguito al 17% dal vicepresidente di Obama e al 13% da Bloomberg ancora non entrato nell’agone delle primarie vere e proprie. Segue nella classifica dei sondaggi Pete Buttigieg al 10%, Amy Klobuchar al 5% e Gabbard all’1%: menzione a parte per Elizabeth Warren che viene data al secondo posto per le Nomination Dem (19%) anche se il dato non trova riscontro in nessuno degli altri sondaggi ultimi stilati sia negli Stati singoli che per la Nomination nazionale. In vista del Sud Carolina, le rilevazioni pre-Primarie vedono Biden guidare la pattuglia dem al 28% con +6% su Sanders, +18% su Buttieg e +16% sulla Warren: Bloomberg che entrerà nella corsa presidenziale solo a partire dal Super Tuesday non fa parte dei sondaggi per il Sud Carolina (al voto il 29 febbraio prossimo).

