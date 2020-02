Sondaggi Primarie Usa 2020/ Dem, Sanders +10% su Biden: incognita Bloomberg

Se si guardano i sondaggi “generali” sulle Primarie Usa 2020 per la candidatura Dem verso la Casa Bianca al momento la partita non sembra neanche esserci: sono bastati i caucus in Iowa e il voto in New Hampshire per stravolgere il ruolo di “front runner” contro Donald Trump. Secondo le ultime rilevazioni nazionali condotte da Morning Consult, Bernie Sanders è dato al 29% di consenso e soprattutto stacca di ben 10 punti l’ex favorito alla vigilia, Joe Biden, al 19%. Al netto delle ottime prove di Amy Klobuchar e Pete Buttigieg nei primi due Stati al voto, la sfida al candidatura Dem rischia di essere “affare a 3” dove il terzo però ancora non è entrato ufficialmente nell’agone: è Michael Bloomberg, ex sindaco di New York e miliardario anti-Trump fino al midollo, dato al terzo posto dai sondaggi Morning Consult con il 18%. Tra lui e Biden si divide il voto dei moderati anche se l’ex vicepresidente finora ha convinto poco l’elettorato nei dibattiti tv, nelle prime sfide elettorali e nello “standing” per poter pensare di avere qualche chances di battere l’odiato rivale Repubblicano. Infatti, sempre il sondaggio Usa vede schizzare al secondo posto come fiducia Bloomberg (25%) quando si chiede quale sia il candidato in grado di battere Trump a novembre.

SONDAGGI PRIMARIE USA 2020: L’INCOGNITA BLOOMBERG

Bernie Sanders resta comunque il primo in “lista” per poter vincere non solo le Primarie Usa ma anche avere delle possibilità di battere il Presidente in carica: l’ex sindacato LGBT Buttigieg si trova per ora al quarto posto nei sondaggi Dem, con un 11% che lo pone davanti ad Elizabeth Warren (10%). Ferma al 5% la senatrice Amy Klobuchar: prossimi appuntamenti delle Primarie Usa 2020 sono il 22 febbraio in Nevada, il 29 febbraio in South Carolina e il 3 marzo poi il “Super Tuesday” con ben 15 Stati al voto per Repubblicani e Democratici. Dopo questa tornata si potranno avere ovviamente idee molto più chiare sui veri protagonisti che potranno contendersi la leadership nei Democratici verso il Congresso in estate. L’incognita resta l’ex sindaco della Big Apple, con risorse e mezzi “infiniti” ma anche uno “standing” che rischia di non colpire le fasce più povere della popolazione: di contro, il modo sfrontato lo “avvicina” a Trump e proprio su questa contrapposizione punta tutto Bloomberg per poter scalzare il senatore socialista del Vermont e Biden per la candidatura nelle Primarie.

