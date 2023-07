Sondaggio: Italia vista da Francia e Germania/ “Qualità di vita ok, futuro economico non roseo”

Com’è vista l’Italia dalla Francia e dalla Germania? La risposta arriva da un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Repubblica, che ha coinvolto un campione di mille cittadini maggiorenni per ciascuna Nazione. Il riassunto estremo delle risposte, secondo il direttore Antonio Noto, può essere questo: “Bella, ma non ci investirei”.

Cina verso trivellazioni sulla Luna?/ USA teme di perdere corsa allo spazio anche contro Russia

Il nostro Paese infatti appare come tra quelli al passo coi tempi (per il 53% dei francesi e per il 61% dei tedeschi) e con una buona qualità della vita (per il 51% dei francesi e il 44% dei tedeschi). Il futuro dell’economia italiana, tuttavia, non sembrerebbe agli occhi dei “vicini di casa” particolarmente prospero (per il 41% francesi e 44% dei tedeschi). Le opinioni si dividono però su alcune domande. Ad esempio, la metà della popolazione francese pensa che l’Italia non debba essere annoverata tra le “grandi” d’Europa, mentre per i tedeschi l’opinione è opposta, con il 43% del campione che ci inserisce in questa categoria. Appare dunque evidente che nel primo caso ci sia un pregiudizio derivante da una conflittualità politica.

Lula si lamenta del cibo alle visite di Stato in Italia e Francia/ "Porzioni troppo piccole"

Sondaggio: Italia vista da Francia e Germania, i risultati dal punto di vista politico

Il sondaggio di Noto Sondaggi rivela infatti anche come l’Italia è vista dalla Francia e dalla Germania dal punto di vista della politica. Per il 43% dei francesi il Governo di Giorgia Meloni è di destra, mentre per i tedeschi la percentuale si abbassa al 19%. La maggior parte di questi ultimi infatti pensa che l’orientamento sia di centrodestra (22%) oppure di centro (20%).

Un ulteriore tema toccato nei questionari è quello del Mes. Su di esso si riscontrano divergenze tra le opinioni di francesi e tedeschi rispetto alla strategia del Governo italiano. Il 64% dei primi ed il 68% dei secondi suggerisce infatti all’Italia di entrare a far parte. Per quanto concerne la redistribuzione dei migranti in Europa, infine, la maggioranza dei francesi (58%) e dei tedeschi (55%) si dichiara contrario.

MDMA e funghi allucinogeni contro malattie mentali/ Terapie al via in Australia, medici divisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA