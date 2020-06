SONIA AMORUSO, MOGLIE ALEX DEL PIERO/ Amore ritrovato dopo la crisi

Pubblicità

Alex Del Piero sarà tra le stelle di “Non Mollare Mai – Storie Tricolori“, ma chi è la donna che condivide con lui gioie e dolori da ormai diversi anni? Si tratta di Sonia Amoruso, moglie dell’ex capitano della Juventus, con cui è sposato dal lontano 2005, un anno prima di diventare campione del mondo con la Nazionale italiana. A lungo una delle coppie più amate del mondo dello sport, i due hanno attraversato un momento di crisi che per qualche tempo ha lasciato presagire una separazione irreparabile. Era stato “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a lanciare la bomba parlando di una crisi profonda causata da lunghe incomprensioni. Anche l’assenza di foto insieme della coppia sui social aveva alimentato le voci di una crisi: lui a Milano, lei a Torino, i destini dei due sembravano ormai divisi. Nei mesi scorsi, però, ecco il riavvicinamento. I due sono apparsi nuovamente insieme, innamorati e vicini come se la crisi non fosse mai veramente arrivata a frapporsi tra loro. Tutto questo per la gioia dei tre figli, Tobias, Sasha e Dorotea.

SONIA AMORUSO, MOGLIE ALEX DEL PIERO

Intervistato qualche anno fa, Alex Del Piero ha speso parole al miele nei confronti della moglie Sonia Amoruso: “È un luogo comune dire che dietro un campione c’è una grande donna, ma nel mio caso è vero: Sonia è eccezionale”. Dunque il grande amore tra i due ha avuto la meglio sulle incomprensioni che rischiavano di far naufragare un rapporto tanto solido e fondato su sani principi. A certificare che il ritorno di fiamma tra i due non è un fuoco di paglia ma un vero e proprio incendio è stato, scherzo del destino, lo stesso settimanale Chi di Alfonso Signorini che nel 2018 aveva gettato nello sconforto i fan della coppia annunciando la rottura: “Dopo un periodo di crisi, l’ex calciatore Alex Del Piero, ora a Los Angeles dove gestisce alcune attività, ha ritrovato l’armonia con la moglie Sonia Amoruso e insieme hanno superato un duro periodo di crisi”, ha scritto il settimanale. Insomma, l’amore trionfa.



