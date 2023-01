Sonia Bergamasco: “Recitare mi fa sentire a casa”/ “Montalbano è un pezzo di cuore”

Sonia Bergamasco, attrice e nota al grande pubblico come Livia, la “moglie” del Commissario Montalbano, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023. Parlando del suo ruolo al fianco di Luca Zingaretti in Montalbano, la diretta interessata ha asserito: “Posso dire che per me è un pezzo di cuore, anche perché l’ho ricoperto per cinque anni e sono entrata in corsa nella fiction”. Recitare nella vita “per me è stata una scoperta in un frangente in cui avrei dovuto prendere una decisione per il mio futuro. Ho visto un bando per la scuola del Piccolo e, senza esperienza, ho provato. Ho capito presto quanto quella fosse casa mia”.

SONIA BERGAMASCO: “CARMELO BENE NON STACCAVA MAI”

Poi, Sonia Bergamasco ha ricordato il suo incontro con Carmelo Bene: “Sono entrata in questo piccolo teatro dove lui teneva delle audizioni, ma non si sapeva bene per cosa. C’erano moltissime ragazze, moltissime attrici. Io sono rimasta giorni ad ascoltare le persone che si succedevano sul palco ed ero molto emozionata. Lui però mi ha stanato e da quel momento è partito un periodo di lavoro molto intenso, di ricerca, di studio. Carmelo Bene si immergeva 24 ore su 24 nell’elemento e non staccava mai”.

