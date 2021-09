Sonia Bruganelli “Come dico a Bonolis che sono single?”/ I consigli di Amedeo Goria

“Io sto con una donna, Vera Miales, ma le ho detto che voglio vivere questa avventura da single, spero lo accetti!” È con queste premessa che Amedeo Goria fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2021, ed è proprio questa frase a rimanere impressa nella mente di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis fa infatti dell’ironia e inizia a chiedersi come poter far propria questa ‘idea geniale’ e far capire a suo marito che in realtà è single. Lo chiede allora proprio ad Amedeo Goria in diretta nella Casa, con la speranza che possa spiegarle il suo metodo.

Grande Fratello Vip 2021/ Diretta e concorrenti: principesse e Manila nominate ma…

Amedeo Goria spiega la sua ‘teoria’ a Sonia Bruganelli

Goria è pronto a dirle tutto: “Io con la mia amica-compagna Vera sono molto affezionato ma lei conosce anche la mia indole. Voglio godere della mia libertà, amo la mia singletudine”, ha chiarito il giornalista e concorrente del reality. “Bene. Gliela intorto così, con i libri e le citazioni.” ha quindi scherzato sul finale la Bruganelli, che promette di regalare scintille in questa edizione del Grande Fratello.

