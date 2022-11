Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi: “Amica di Oriana per i follower”/ “Il tuo latino? Figuracce…”

Sonia Bruganelli, nuovo scontro al GF Vip con Antonella Fiordelisi

Nuovo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi. È ormai chiaro che tra le due non scorra buon sangue e che l’opinionista non abbia sempre un’ottima impressione dei comportamenti della gieffina che, nel corso della nuova diretta, è protagonista di un’accesa lite con Guendalina Tavassi. Quest’ultima accusa Antonella di parlare male di suo fratello Edoardo per di più insieme a Oriana, poco prima da lei criticata per il suo allenarsi in costume.

Antonella Fiordelisi contro Micol: "Persona incoerente"/ "Io innamorata di Edoardo"

Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi: “Amica di Oriana solo per i follower”

È proprio la Bruganelli a dare una motivazione a questa incoerenza di Antonella, lanciandole in diretta una nuova stoccata. “Il motivo per cui Antonella si è molto legata ad Oriana non è per andare contro tuo fratello, ma perché lei ha 2 milioni di follower!” dice l’opinionista a Guendalina Tavassi. “Meglio parlare di latino invece che di follower”, replica allora la Fiordelisi, poco prima corretta da Alfonso Signorini su una sua citazione in lingua. Collegandosi a questo episodio, Sonia sferra la seconda stoccata e chiude l’argomento: “Abbiamo glissato il tuo latino proprio per non farti fare figuracce, ti ha corretto anche Alfonso, ti stiamo dando una mano!” ammette tra l’ovazione del pubblico in studio.

