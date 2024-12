Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello 2024? L’annuncio a sorpresa

Dopo l’avventura andata in archivio a Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli torna a concedersi ai fan sui social, sfruttando il periodo di grande risonanza mediatica per aggiornare i suoi fan, ai quali ha dato anche una curiosa notizia riguardante i prossimi giorni. Infatti Sonia Bruganelli, quando ha letto che secondo l’opinione di alcuni sostenitori sarebbe perfetta per la corrente edizione del Grande Fratello, si è lasciata andare a un curioso annuncio: “Eh infatti lunedì ci vado… No, scherzo, vado a trovare” ha ammesso Sonia Bruganelli non scoprendo ulteriormente le carte su ciò che andrà a fare nel programma.

Helena Prestes tra coccole e tenerezze con Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ Nuova coppia?

Una semplice visita di cortesia oppure Sonia Bruganelli potrebbe avere un ruolo inedito nel reality Mediaset? Lo scopriremo il prossimo lunedì, intanto per l’ex moglie di Paolo Bonolis è il momento di mandare in archivio l’esperienza nel programma di Rai1 Ballando con le stelle, dopo l’eliminazione definitiva delle scorse settimane.

PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI/ La serie che funziona "smarcandosi" da Bud Spencer

Sonia Bruganelli e la sua coppia preferita a Ballando con le stelle: “Ecco chi stimo”

Riguardo all’esperienza a Ballando con le stelle, la nota autrice televisiva si è lasciata andare a qualche rivelazione, soffermandosi sui concorrenti rimasti in gara e svelando chi sono i suoi preferiti tra quelli: “La coppia a cui voglio più bene è quella di Tommaso e Sofia, poi mi piacciono molto Luca e Federica, Bianca e Giovanni… però Tommaso e Sofia è la coppia che mi piace di più” ha ammesso Sonia Bruganelli riguardo ai ballerini del programma condotto da Milly Carlucci che si giocheranno il trionfo nelle ultime due puntate.

Ilaria Volta e Vincenzo La Scala si sono lasciati dopo Uomini e donne/ "Non pensavo potesse finire così"

Non poteva mancare una battuta di Sonia Bruganelli su Angelo Madonia: “Sta bene, lavora, fa le sue cose… direi che sta bene” ha ammesso l’ex moglie di Paolo Bonolis che conferma dunque come il momento con il ballerino sia particolarmente complicato ad oggi.