Sonia Bruganelli ‘copia’ Chiara Ferragni: “Pensati libera”/ Stoccata a Signorini per il prossimo GF Vip

Sonia Bruganelli con lo scialle di Chiara Ferragni: “Pensati libera” è il messaggio a Signorini per il GF Vip 8

La finale del Grande Fratello Vip 7 chiuderà l’avventura di Sonia Bruganelli come opinionista nel reality di Canale 5? Già lo scorso anno la moglie di Paolo Bonolis aveva fatto intendere la volontà di lasciare la poltrona da opinionista, anche nel corso di alcune interviste rilasciate dopo la fine del programma. Poi però Alfonso Signorini è riuscito a riportarla al Grande Fratello Vip, più agguerrita che mai.

Stando alle dichiarazioni rilasciate in queste settimane, sembrerebbe che il desiderio di lasciare la poltrona da opinionista sia rimasto alla Bruganelli. Questa volta però l’opinionista sembra decisa a non tornare sui suoi passi: ma sarà così? Intanto in studio, ad Alfonso Signorini, la Bruganelli ha lanciato un chiaro messaggio attraverso uno scialle, già visto sul palco del Festival di Sanremo 2023: quello indossato da Chiara Ferragni nella sua prima apparizione sul palco. “Pensati libera” è il messaggio che portava la Ferragni e che riporta Sonia Bruganelli al GF Vip, una evidente stoccata a Signorini, nonché riferimento al suo addio al programma (?).

