Sonia Bruganelli “Fossi Soleil uscirei e mi farei una storia con Alex Belli”/ Il consiglio choc

Lo scontro infinito tra Soleil Sorge e Delia Duran continua ad animare l’interesse degli appassionati del Grande Fratello VIP. A pochi giorni dall’ingresso nella casa della moglie di Alex Belli, la tensione dentro le mura di Cinecittà si taglia a fette. E c’è chi non vede l’ora arrivi lunedì sera per capire cosa succederà in puntata tra le due rivali e come Alex Belli commenterà i primi giorni di Delia nella casa. Chi si è già fatta un’idea molto chiara sulla vicenda è l‘opinionista Sonia Bruganelli, che in una diretta live su Instagram ha voluto dispensare consigli a Soleil Sorge, la quale venerdì sera era sprofondata in una forte crisi, arrivando persino a piangere dopo l’ennesimo scontro con la Duran. Come dicevamo, Sonia ha le idee chiarissime e il suo consiglio per Soleil è semplice quanto inatteso: abbandonare la casa del Grande Fratello VIP. Per quale motivo dovrebbe farlo? Andiamo subito a scoprirlo.

Delia Duran "Paparazzata col bacio era finta"/ "Alex Belli? Rottura totale perché..."

Sonia Bruganelli senza mezze misure: “Soleil dovrebbe lasciare il GF VIP e farsi una storia con Alex”

Secondo Sonia Bruganelli, quindi, Soleil Sorge dovrebbe lasciare la casa e fare scacco matto a Delia. “Io avrei fatto così”, ribadisce la showgirl su Instagram. “Fossi in lei me ne andrei dalla casa per farmi una storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia Duran. Così lei che è andata dentro la casa si ritroverebbe senza Soleil…”, ha chiosato. In effetti prima di fare il suo ingresso al GF VIP, Delia aveva spiegato che tra i motivi che l’avevano spinta ad accettare la proposta di Signorini, c’era oltre al desiderio di riflettere sulla sua storia d’amore con Alex, anche la volontà di confrontarsi con Soleil. “Lui non ha capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere”, aveva precisato Delia prima di entrare in gioco. E adesso che è dentro la casa cosa succederà?

LEGGI ANCHE:

Miriana si allea con Delia Duran contro Soleil/ “Fra Alex e lei non era amicizia”Soleil Sorge in lacrime/ “Delia Duran mi accusa di aver fatto ses*o con Alex Belli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA