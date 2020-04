Sonia Bruganelli, gaffe in diretta con Claudia Ruggeri/ “Non inquadrare le bocce!”

Ai tempi del Coronavirus molti volti noti dello spettacolo hanno deciso di rimanere comunque in contatto con i propri fan attraverso delle dirette su Instagram. Tra questi c’è anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che da alcuni giorni ha dato il via ad una serie di dirette tra volti noti dello spettacolo sull’account sdl.tv da lei gestito. Oggi però è stata proprio la Bruganelli a mostrarsi in diretta con una ben nota protagonista di Avanti un altro: Miss Claudia. Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, moglie del fratello della Bruganelli e quindi sua cognata oltre che di Bonolis. Le due danno il via ad una rubrica di cucina molto divertente, durante la quale non mancano battute e gaffe. La Ruggeri si diletta a creare delle golose colombine di pasta sfoglia con tanto di vari passaggi.

Sonia Bruganelli stuzzica Claudia Ruggeri: gaffe e risate nella diretta Instagram

Sonia Bruganelli stuzzica la cognata poi le riferisce i vari messaggi dei fan che le stanno seguendo nella diretta si Instagram. “Dicono che sei bella!” dice la moglie di Paolo Bonolis, “Grazie, anche in quarantena?” replica Claudia Ruggeri. “Ma il cameraman che ti sta facendo queste riprese chi è? Mio fratello?” chiede ancora Sonia “Cameraman non le bocce! Devi riprendere lei!” scherza. La Ruggeri ride, poi ecco un’altra simpatica gaffe: Claudia mostra le colombine che non si vedono bene e la Bruganelli chiede “Mettiti giù”, e accortasi della gaffe “No mettiti già ma mettile giù, scusa!” ma le risate ormai sono già partire a profusione da entrambe le signore.



