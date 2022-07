Sonia Bruganelli/ In vacanza si fa coccolare dal figlio Davide e da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli: nuovi progetti a settembre

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si trovano in vacanza alle Baleari, precisamente a Formentera, in attesa dei progetti che li vedranno protagonisti in televisione dal prossimo settembre. Sonia tornerà per il secondo anno consecutivo come opinionista del “Grande Fratello Vip”, al suo fianco ci sarà la new entry Orietta Berti. Sabato 16 luglio la Bruganelli sarà protagonista su Real Time nella trasmissione “Seconda vita” dove parla della sua passione per i libri. Inoltre ha da poco finito di girare la nuova edizione de “I libri di Sonia” con nuovi ospiti, tra cui Catena Fiorello, Gio Evan e Marco Presta. Ma non è tutto. Sonia Bruganelli sta cercando due nuovi volti, per un progetto collaterale a “Ciao Darwin 9” che commenteranno per i canali Sdl e Mediaset Extra lo show condotto da Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli provoca "Voli cancellati?"/ "Preferisco pagarmi un aereo privato"

Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin 9

Anche Paolo Bonolis si rilassa al mare con la famiglia prima della nuova stagione televisiva. Il simpatico presentatore tornerà a condurre “Avanti un altro” e la nona edizione di “Ciao Darwin”. In spiaggia con Bonolis e la famiglia, infatti, c’è anche Roberto Cenci, storico regista del programma, come testimoniano le foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi. A Formentera con Paolo e Sonia c’è anche il figlio Davide, il piccolo di casa Bonolis, che ha da poco compiuto 18 anni. Il ragazzo, che deve frequentare l’ultimo anno di liceo, è molto forte calcisticamente ed è stato notato e segnalato da osservatore che lo vorrebbero nelle loro squadre. In acqua Sonia si fa coccolare dal suo “bambino”. Dopo le Baleari, le vacanze per la famiglia Bonolis continueranno tra Sardegna e Argentario

