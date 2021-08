“Sonia Bruganelli non sopporta Adriana Volpe”/ Scontri sul set fotografico del GF Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si avvicina. Il 13 settembre Alfonso Signorini darà il via al programma con un cast tutto nuovo, come nuovo sarà il parterre di opinionisti. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno in studio per commentare ciò che accade nella Casa di Cinecittà ma è proprio su loro che, in questi giorni, si è acceso il gossip. Pare, infatti, che tra le due donne non ci sia grande simpatia. La prima indiscrezione a riguardo è arrivata da Dagospia, poi lo stesso Alfonso Signorini ha fatto cenno a due caratteri molto diversi che potrebbero regalare grandi sorprese al pubblico.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli "Non andranno d'accordo al GF Vip"/ Parla Signorini!

Oggi ad alimentare le indiscrezioni di scintille tra le due conduttrici è il portale DavideMaggio. Secondo il rumor lanciato, tra la Volpe e la Bruganelli sarebbero scoccate scintille durante un recente servizio fotografico per la presentazione del reality di Canale 5.

Scontri tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe prima del Grande Fratello Vip: i dettagli

“Dopo le battutine sui social, la frattura tra le “grandi sorellastre” si è acuita durante i primi servizi fotografici.” scrive DavideMaggio, spiegando che “In ultimo, la copertina di Sorrisi con il conduttore Alfonso Signorini: c’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe.”

Alla base di questi dissapori “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega.” fa sapere ancora la fonte. Se questo fosse vero, è chiaro che questa poca simpatia sarà palese anche nel corso della nuova edizione del programma. Staremo a vedere.

