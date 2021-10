Sonia Bruganelli perde le staffe con Adriana Volpe/ “Bitch! Quel termine è vita…”

Piccola lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe durante la puntata serale del Grande Fratello VIP 2021. Il termine “bye bitch” rifilato a Raffaella Fico da Soleil Sorge ha riacceso il veleno e i differenti modi di pensare delle due opinioniste. “Non è un termine elegante. Se mi danno della bitch non è che mi fa proprio piacere“, commenta Adriana Volpe, al contrario di Sonia che minimizza la questione. La Bruganelli prova a rispondere, ma Adriana è un fiume in piena e non si placa: “Siamo in Italia non in America e la traduzione di quel termine è bruttissima”.

Sonia Bruganelli vs Adriana Volpe sulla lite Soleil-Fico

Sul confronto dentro la casa tra Soleil e Raffaella Fico, la Volpe è rimasta un po’ delusa: “Mi aspettavo una leonessa. Invece Raffaella Fico si è trattenuta molta”. “C’è un abisso tra una e l’altra. E quel termine è vita”, risponde ancora la Bruganelli. “Non voglio difendere Soleil a tutti i costi ma ci sono dei modi di dire…“, insiste Sonia. Adriana Volpe non è d’accordo e chiede manforte agli opinionisti, sovrastando la Bruganelli che irritata chiede attenzione: “Guardami quando si parla…”.

