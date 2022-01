Sonia Bruganelli smaschera Nathaly Cadonazzo/ “Voleva regali alla mia inaugurazione”

C’è qualcosa di ancora celato sul rapporto tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Un centro scontro tra le due è parso evidente durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6, quando con tono forte si sono chiamate per cognome. Dopo quella puntata, l’opinionista ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage ed è lì che ha dichiarato: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”. Questa “cosa successa” ha immediatamente scatenato la curiosità degli spettatori del successo che hanno iniziato a chiedersi cosa fosse accaduto tra loro in passato. L’indiscrezione è arrivata proprio dalla Bruganelli durante la diretta su Instagram fatta prima della puntata.

Sonia Bruganelli svela un retroscena su Nathaly Caldonazzo

Sonia Bruganelli ha spiegato di aver incontrato in passato Nathaly Caldonazzo in occasione dell’inaugurazione del suo store Adele Virgi, un marchio di abbigliamento per bambini da lei ideato. “Io mi sono trovata Nathaly… – ha esordito la Bruganelli nella diretta – diciamo che voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Io, non essendo lei Julia Roberts, ho detto ‘ma perché ti devo dare dei regali?'” La stessa frecciatina è scattata anche all’inizio della nuova puntata, quando Sonia le ha ricordato che si è presentata nel video come Julia Roberts ma che in realtà è solo la Caldonazzo.

