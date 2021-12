Sonia Bruganelli Vs Miriana “Hai 50 anni, se vuoi un uomo prenditelo!”/ “Più matura”

È pungente come sempre Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Nella nuova puntata prende di mira Miriana Trevisan e il suo comportamento con Biagio D’Anelli. L’opinionista fa un parallelo con quello avuto nei confronti di Nicola Pisu, accusandola di essere immatura. “Sto vedendo un comportamento che è molto simile all’inizio di ciò che è stato con Nicola. – ha esordito la Bruganelli – La differenza sta nel fatto che Biagio, rispetto a Nicola che era molto preso da te, ha molta cazz*mma e quindi non si fa mettere i piedi in testa. In realtà la tua modalità è un copia-incolla, tu inizi, ti fai corteggiare, stai ferma immobile, poi però fai una scenata di gelosia ad una persona che comunque non è che può stare lì, ferma e immobile a guardarti dormire o che vuoi dare il bacio ma non lo dai.”

Così le ha chiesto: “All’età che hai, non ti senti di dover essere un po’ più matura e adulta e prendere in mano la situazione?” Miriana ha cercato di spiegare il suo comportamento: “Nel momento in cui ho deciso di volerla vivere gli ho fatto notare il suo atteggiamento con le altre”. Parole che non hanno fermato Sonia, che ha così concluso: “Ma un uomo se lo vuoi te lo prendi! Hai 50 anni!”

