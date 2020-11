Sonia Grey, tapiro d’oro da Striscia/ “Usata da Franco Di Mare, non l’ho mai difeso!”

Dopo il doppio Tapiro d’oro a distanza di pochi giorni a Franco Di Mare, Striscia La Notizia torna a colpire. Il direttore di Rai 3, dopo le visite di Valerio Staffelli, si è sfogato sui social, definendo quelli di Striscia la notizia “monnezzari e gentaglia” e scrivendo: “Sonia Grey, tirata in ballo da un servizio di Striscia come se io l’avessi molestata, racconta la verità in un suo post che mi ha girato”. Un post che la Grey non avrebbe però mai inviato. È quanto da lei stessa dichiarato durante l’incontro con Valerio Staffelli che l’ha incontrata per donare anche a lei il fatidico Tapiro d’oro. Durante la chiacchierata, la Grey ha smentito di aver scritto questo post citato da Di Mare.

Sonia Grey smentisce Franco Di Mare: “Mai scritto un post per difenderlo!”

“Non ho fatto alcun post a difesa di Di Mare. – ha ammesso Sonia Grey ai microfoni di Striscia la Notizia – Io il servizio di Striscia non l’avevo nemmeno visto, ho solo lasciato un commento sulla sua pagina perché lui mi ha chiesto il favore di farlo!” ha spifferato. E ancora: “Sono dispiaciuta perché sono stata usata e mi dissocio dalla strumentalizzazione che è stata fatta”. Dichiarazioni, quelle della Grey, di fronte alle quali Striscia ha fatto del pungente sarcasmo. “Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di “DiMareide”, la bizzarra patologia che colpisce chi non perde il vizio di negare la realtà. – si legge sul portale del programma di Canale 5 – Come quando venne beccato a presentare in una convention pubblicitaria una finta edizione straordinaria del TG UNO: una marchetta di oltre sette minuti per un’azienda di pannolini.” Come replicherà questa volta Franco Di Mare?



