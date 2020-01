Sonia Lorenzini/ “Federico Piccinato è il mio tutto. Mi auguro…” (Uomini e Donne)

Sonia Lorenzini ha cominciato il nuovo anno nel migliore dei modi brindando con il fidanzato Federico Piccinato a cui ha dedicato delle splendide parole d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne, chiusa la storia con Emanuele Mauti, si è tuffata nella storia con Federico di ci è molto innamorata al punto da considerarlo “il suo tutto”. Serena e felice, Sonia ha aperto il suo cuore condividendo su Instagram il sentimento profondo che prova per l’uomo che le ha rubato il cuore. “Inizio così, con lui che è la persona che tra poche (perché non tutti riescono a capirmi davvero) che mi ha fatto crescere!”, scrive la Lorenzini. All’inizio, però, l’ex tronista non pensava affatto di aver trovato una persona così speciale: “Lui … che quando l’ho visto le prime volte non avevo capito quanto mondo avesse dentro , è tutto quello che non mi sarei mai aspettata! Non lo conosco bene nemmeno ora ed è questa la cosa più bella perché lui è tutta scoperta”, aggiunge.

SONIA LORENZINI: “MI AUGURO SEMPRE PERSONE COME FEDERICO”

Sonia Lorenzini, consapevole di aver avuto tanto dalla vita, per il futuro, si augura di vivere ancora il suo amore con Federico e d’incontrare sempre persone speciali come lui. “Ho avuto tanto da questa vita non mi auguro molto di più….

ma mi auguro sempre persone come fede, per ogni giorno, per ogni anno, per ogni sempre ! Lui che come i miei amici , che come la mia famiglia sono tutto”, ha concluso Sonia. In futuro, dunque, la coppia convolerà a nozze? “Chiaramente un giorno vorrei sposarmi, però, per il momento pensiamo a viverci nel presente” fa sapere Sonia a proposito di future nozze. “Noi donne – ha dichiarato pochi mesi fa l’ex tronista in un’intervista rilasciata al settimanale Vero – siamo sempre più propense quando si parla di matrimonio, figli e via dicendo. Siamo noi che muoviamo tutto! Spero in un futuro non troppo lontano di riuscire a realizzare questo sogno”.





