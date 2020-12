Sonia Lorenzini piange per Francesco Piccinato/ “Amavo ma non ero corrisposta…”

Sonia Lorenzini teme di non riuscire più ad innamorarsi di nuovo e la prova potrebbe essere proprio il continuo no a Mario Ermito. L’ex tronista adesso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciata andare alle lacrime proprio pensando alla sua vita amorosa e, in particolare, al suo ex Federico Piccinato. I due sono stati protagonisti a Uomini e donne dove si sono ritrovati e conosciuti ma dove sono stati travolti dalle segnalazioni da parte di chi continuava ad insinuare che i due si conoscessero fuori. Alla fine è proprio dopo il programma che Sonia, lasciato Emanuele (la sua scelta), si è consolata proprio con Federico Piccinato. I due hanno vissuto tre anni d’amore ma alla fine si sono lasciati ed è da allora che la tronista prova a ricostruire la sua vita a prescindere da un uomo e dall’amore.

Sonia Lorenzini “Francesco Piccinato mai dimenticato” e piange al Grande Fratello Vip 2020

Il suo pensiero è tornato comunque al passato, le lacrime le rigavano il viso e a quel punto, in risposta a Dayne Mello, ha fatto segno al suo cuore lasciando intendere che è proprio per amore che piange. La bella Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 2020 mostra quindi il suo lato tenero e ferito ammettendo di aver sofferto tanto perché “amare e non essere corrisposti è una gran fregatura” ed è questo che l’ha fatta soffrire. Lei ha amato tanto anche se lui non le dava molto ma alla fine non si è pentita di nulla visto che parlando con Dayane e Andrea ammette: “Lui per me era…lui, lui era lui. Io al solo pensiero di stare con un’altra persona, guardare gli occhi di un’altra persona, toccare la pelle di un’altra persona, sto male… io gli vorrò sempre bene, ovvio che gli auguro il meglio”.



