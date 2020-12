Federico Piccinato, ex fidanzato Sonia Lorenzini/ “Mai un ti amo. Per due anni…”

Federico Piccinato è l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne, entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha cominciato a raccontarsi e, durante una conversazione di conoscenza con Maria Teresa Ruta, ha parlato d’amore svelando alcuni dettagli sulla fine della sua storia d’amore. Sia Sonia Lorenzini che Federico Piccinato non hanno mai svelato i motivi che hanno portato alla fine di una storia bellissima e che ha fatto sognare i fans. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tuttavia, complice il lungo tempo a disposizione, la Lorenzini ha trovato il modo per aprire il proprio cuore raccontando la verità sulla fine della sua relazione. Stando a quanto raccontato da Sonia, con Federico ci sarebbero stati sempre dei problemi dovuti soprattutto alla mancanza di determinati gesti e parole da parte della Piccinato. “C’erano tanti problemi di fondo. Un ‘ti amo’ che non è mai arrivato. No, non me lo ha mai detto”, ha raccontato Sonia.

FEDERICO PICCINATO E SONIA LORENZINI, I MOTIVI DELLA FINE DELLA LORO STORIA D’AMORE

Dopo due anni e mezzo, la storia d’amore tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato è giunta al capolinea. Un amore nato dopo la fine della relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne ed Emanuele Mauti che aveva scelto durante il suo percorso sul trono del programma di Maria De Filippi. Un anno dopo la fine di quella storia, Sonia si è tuffata nella relazione con Federico Piccinato che, oggi, è finita. Un amore che ha fatto sognare i fans della Lorenzini che, davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2020, ha svelato i motivi della rottura. “Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivavano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”, ha raccontato l’ex tronista. Come replicherà Federico Piccinato?



