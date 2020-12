Sonia Lorenzini squalificata dal Grande Fratello?/ Insulti choc su Adua: “Cagna…”

Sonia Lorenzini rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020? L’ex tronista di Uomini e Donne, finita al televoto con Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet, si è scagliata duramente contro Adua Del Vesco, rea di averla nominata dopo aver trascorso gli ultimi giorni insieme. Sonia non ha gradito affatto l’atteggiamento di Adua con cui ha avuto una pesante discussione dopo la diretta con Alfonso Signorini. La Lorenzini ha accusato Adua di aver fatto il doppio gioco parlandole di Mario Ermito alimentando il suo distacco nei confronti dell’attore per poi avere il motivo per nominarla. “Ti ho aiutato in una cosa importante, mi hai confidato una cosa importante ed oggi me la metti in quel posto? Tu sei una gran furba”, ha detto la Lorenzini che, poi, lontana da Adua, le ha rivolto una serie di insulti che hanno scatenato la rabbia del web nei suoi confronti.

SONIA LORENZINI NELLA BUFERA: FRASI CHOC CONTRO ADUA DEL VESCO

Su Twitter, sta spopolando l’hashtag #SoniaLorenziniFuori. A scatenare la reazione del web sono state alcune parole che l’ex tronista avrebbe detto nei confronti di Adua Del Vesco che ha provato ad avere un confronto con lei trovando, però, un muro. «Cagna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere»: sarebbero state queste le parole che Sonia Lorenzini, in preda alla rabbia, avrebbe rivolto ad Adua Del Vesco che si è leggermente staccata da Dayane Mello che ha preso le difese di Sonia. Contro la Lorenzini, si sono scagliati tutti i fans del Grande Fratello Vip 2020, pronti a sostenere gli altri concorrenti per poterla eliminare.

A quali di questi insulti rivolti a Rosalinda sta piangendo, Sonia?🥲 Sta stronza

Le taglio le gambine

Vaffanculo

Posso litigare con una che mangia i würstel alle 2 di notte?

Faccia da culo e doppia faccia

La tiro per i capelli

È una cagna

Le renderó la vita un inferno #GFVIP pic.twitter.com/mrPnMWjKC3 — ~Yana~ (@TheUkraineYana) December 22, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA