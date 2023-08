Sonia Lorenzini, svolta dopo Uomini e Donne: “Ecco la mia prima canzone”/ Il web attacca: “Abbiate rispetto!”

L’ex tronista di Uomini e donne Sonia Lorenzini debutta come cantante

Sonia Lorenzini è un volto ormai noto al pubblico di Canale 5. L’abbiamo vista prima nei panni di corteggiatrice, poi tronista di Uomini e Donne, poi ancora ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. In questi anni in TV, Sonia ha dimostrato di essere una ragazza determinata e schietta, senza peli sulla lingua. Parallelamente al percorso televisivo ha poi costruito i suoi sogni, diventando una seguitissima influencer e oggi anche una cantante.

Sonia Lorenzini, lite con Soleil Sorge per Onestini/ "Userò il tuo libro in bagno…"

Sonia Lorenzini è infatti pronta a fare il suo debutto nel mondo della musica con il suo primo singolo, da lei annunciato in anteprima sul suo profilo Instagram con tanto di immagine.

Sonia Lorenzini annuncia il suo primo singolo ma il web la critica

“Per realizzare i propri sogni e per mettersi in gioco c’è sempre tempo. Venerdì 25 agosto a mezzanotte esce NOMADE la mia prima canzone.” ha annunciato Sonia Lorenzini in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove conta più di 920mila follower. Una notizia accolta con gioia dai suoi tanti fan ma che al contempo ha sollevato anche qualche critica. C’è chi ha sottolineato come oggi tutti si buttino nel mondo della musica senza avere però alle spalle uno studio o le giuste capacità, come una utente che le ha scritto: “Adesso tutti che cantate, tu, Nikita (Pelizon, ndr) ecc… Fate le influencer e abbiate rispetto per la musica e per chi ha studiato e canta. Pensate a quanto è difficile emergere anche se lo si merita per noi ragazzi che scriviamo e cantiamo e viviamo di questo!!!!”

Sonia Lorenzini: “Ho avuto paura di morire”/ “La notte più brutta della mia vita”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

LEGGI ANCHE:

"Alex e Soleil hanno tenuto vivo il GF Vip"/ Sonia Lorenzini: "Delusa da Katia e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA