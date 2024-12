Alessio Pecorelli di Uomini e Donne attaccato da Sonia Lorenzini: “Che uomo sei?”

L’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini si è lasciata andare ad un durissimo attacco contro Alessio Pecorelli, non lo ha espressamente nominato ma tenendo conto di quello che è successo tra i due sembra evidente che si riferisse a lui. Andando con ordine, dopo essere stato costretto ad abbandonare il Trono Classico di Uomini e Donne perché travolto dalle segnalazioni, Alessio è stato paparazzato insieme a Sonia Lorenzini. Pare però che la frequentazione sia finita nel peggiore dei modi a giudicare dal post al veleno che quest’ultima ha scritto sui social in queste ore.

“Ringrazia Dio che non ti prendo a calci in c*lo (citazione) Da un uomo o roba del genere mi son sentita dire! E forse da donna, a tratti debole quale sono, di fronte all’ipotesi di trovare l’amore ho accettato anche quello.” ha premesso l’ex concorrente del Grande Fratello che poi ha aggiunto: “Mi sono sentita dire che ero una ragazza, una persona tossica, perché chiedevo spiegazioni a innumerevoli sparizioni, altri insulti che non sto qui ad elencare e che non so nemmeno perché io mi sia lasciata dire. Solo c’è un limite a tutto perché mi sono rotta i COGL*ONI. Specialmente se sui social per una frequentazione mi devo prendere dalle persone della: sgualdrina.“

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini contro Alessio Pecorelli: cos’è successo tra i due

Il durissimo sfogo di Sonia Lorenzini contro Alessio Pecorelli è così continuato: “E se per tutto questo c’entra un cogl*one di cui è veramente meglio che non parli mi girano ancora di più. Mi sono stancata di tutta sta superficialità lo posso dire ancora LA COSA GRAVE RESTA L’ UOMO CHE SI PERMETTE DI TRATTARE UNA DONNA, UN ESSERE UMANO IN QUESTO MODO, MA POTETE BEN CAPIRE DI CHI PARLIAMO.” Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato Deianira Marzano, l’esperta di gossip sui social ha assicurato che la Lorenzini si riferisse proprio a Pecorelli perché tra i due c’è stata una breve frequentazione ed il romano non si è comportato bene nei suoi confronti. In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne a gennaio gli ex protagonisti catturano l’attenzione con i loro sfoghi infuocati.