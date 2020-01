Sonia Mosca, All Together Now/ Spunta duetto con Gigi D’Alessio di dieci anni fa…

Sonia Mosca ha vinto la seconda edizione di All Together Now. La straordinaria vocalità della ragazza campana ha fatto in modo di conquistare letteralmente l’intero muro dei cento giurati, facendole conquistare il gradino più alto del podio. Nonostante la bravura, qualcuno pensa che il premio non sia stato solamente merito del suo oggettivo talento. Ed infatti, facendo un passo indietro, ritroviamo proprio un duetto che Sonia ha avuto modo di fare un decennio fa, proprio in compagnia di Gigi D’Alessio. Il cantante campano, anche nel corso della finalissima di ieri ha avuto modo di duettare con lei sulle note di “Un nuovo bacio”.

Sonia Mosca: spunta quel duetto con Gigi D’Alessio di dieci anni fa…

Sonia Mosca e Gigi D’Alessio, avevano interpretato la stessa canzone anche nel 2010. Inoltre, proprio la cantante ha anche partecipato in passato a “Ti lascio una canzone”, per la regia di Roberto Cenci, lo stesso di “All Together Now”. In seguito, ha anche tentato di accedere ad “X Factor”, senza però riuscirci. Il web quindi, dopo queste scoperte ha cominciato a “rumoreggiare”, parlando di una vittoria praticamente già “scontata”. La cantante classe 1992 ha avuto la meglio nella sfida finale scontrandosi con Enrico Bernardo. Oltre alla gloria si è portata a casa un premio di 50mila euro e un riconoscimento che le permetterà di avere una chance di fare carriera nel mondo della musica. La giovane ha vinto con 96 punti contro i 71 dello sfidante. Il brano che le ha permesso di trionfare è stato “I love the Lord”, mentre il suo sfidante ha cantato una versione molto bella di “When a man loves a woman”. Durante la finalissima ha eliminato prima Matteo Mastracco e poi Rosetta Falzone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA