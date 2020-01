Sonia Pattarino, ex fidanzata Ivan Gonzalez/ “Lui al Grande Fratello? Sono in ansia”

Anche per Ivan Gonzalez giunge il momento di entrare nella Casa del Grande Fratello e sono molti i telespettatori che hanno seguito il suo percorso a Uomini e Donne che si sono chiesti come abbia reagito la sua ex fidanzata a questa novità. La storia tra Ivan e Sonia Pattarino d’altronde si è conclusa pochi mesi fa e ad oggi c’è ancora qualcuno che spera nel ritorno di fiamma. In questi giorni la Pattarino si è però trovata a dover far fronte alle tantissime domande dei fan che le hanno chiesto cosa pensa di Ivan al Grande Fratello. Questa è stata la sua risposta: “Rispondo subito a questa domanda perché siete in tanti a chiedermelo. Cosa penso? Ho tanta ansia di vedere il suo arrivo nella Casa. Sono una persona molto emotiva. Quindi preferisco rispondere domani a questa domanda”.

Sonia Pattarino pensa ancora a Ivan Gonzalez? Lui…

Parole, quelle di Sonia Pattarino, che qualcuno ha inteso quelle di una ragazza ancora legata al suo ex fidanzato. Quando però le è stato chiesto se sia attualmente innamorata di qualcuno, lei ha postato la foto di un bambino ammettendo che è lui l’unico uomo della sua vita. Dunque sia Sonia che Ivan, dalla loro rottura, sono rimasti single, cosa che porta qualcuno a non perdere la speranza di un possibile ritorno di fiamma. Ma è davvero possibile? Se Sonia sembra ancora avere un pensiero per il suo ex, Ivan, con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, potrebbe anche perdere la testa per una delle donne concorrenti, scatenando le reazioni fuori dalla Casa di Canale 5.

