Ivan Gonzalez/ Muscoli e lato B in mostra. “Amo stare mezzo nudo…” (Grande Fratello Vip 4)

Ci sarà anche il modello spagnolo Ivan Gonzalez fra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, che prenderà il via nella serata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, su Canale 5. Il reality show, condotto per la prima volta nella sua storia da Alfonso Signorini, potrà dunque fregiarsi della presenza del 27enne iberico, divenuto celebre per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” nei panni di tronista. Gonzalez, attualmente, è single e ha spiegato a “TV Sorrisi e Canzoni” le motivazioni alla base della sua scelta di prendere parte all’avventura fra le mura della casa più celebre e spiata del Belpaese. “Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip perché amo le sfide. Mi spaventa non capirmi bene con gli altri inquilini. Non sopporto quando mi dicono che cosa devo fare e le ingiustizie. Credo di essere una persona solare, molto rispettosa, onesta e divertente. Ma il mio difetto è la testardaggine. Vorrei imparare a cucinare. A casa mia mi piace stare mezzo nudo…”. Una dichiarazione, quest’ultima, decisamente bollente, che potrebbe creare inattesi risvolti hot nella Casa…

IVAN GONZALEZ: QUANDO SEDUSSE VALERIA MARINI

Fra le donne che hanno subìto il fascino dell’aitante Ivan Gonzalez figura anche Valeria Marini. L’attrice e showgirl italiana, in occasione della sua presenza al format vip di Temptation Island, non ebbe dubbio alcuno nel nominarlo “suo tentatore preferito”. Gonzalez, venuto al mondo il 17 gennaio 1992 a Jerez de la Frontera, patria del motociclismo, fece innamorare di sé anche Paola Caruso durante l’esperienza congiunta a “Supervivientes”, la versione spagnola della nostra “Isola dei Famosi”. La sua carriera è iniziata da giovanissimo, tanto che vanta alcune esperienze come calciatore e altre come modello per noti marchi di abbigliamento. A livello familiare, invece, possiede trascorsi affatto sereni: sua madre, infatti, si è trasferita a Siviglia, in Andalusia, con un altro uomo, lasciando il piccolo Ivan alle cure dei nonni, che l’hanno cresciuto come se fosse stato figlio loro. Al compimento del diciottesimo anno d’età, Gonzalez ha chiesto e ottenuto di incontrare il suo vero padre, a testimonianza del fatto che l’uomo non era mai uscito dai suoi pensieri.

