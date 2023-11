Sonia Sarno in versione Sandy di “Grease” a Viva Rai2!/ Gag con Fiorello per la conduttrice del Tg1

Sonia Sarno veste i panni di Sandy in Grease: l’esibizione a Viva Rai2!

Viva Rai2! si conferma uno show imprevedibile, con a capo un mattatore della comicità e dell’intrattenimento come Fiorello. Nella puntata di questa mattina, il conduttore ha realizzato una chiusura ad hoc invitando nel programma la conduttrice del Tg1 Sonia Sarno. La gag ha preso il via quando Fiorello ha dato, in maniera fittizia, la linea al notiziario di Rai1. A quel punto, è comparsa sullo schermo la conduttrice, seduta alla sua postazione. Tuttavia, subito dopo la sigla del Tg1, si è alzata dalla sedia, si è tolta i panni di giornalista e ha indossato quelli di Sandy, icona di Grease.

Fiorello, bordata a X Factor su Morgan/ "Se lo prendete per fare Morgan, non sorprendetevi se poi lo fa"

La scenografia si è così spostata dal Tg1 a Viva Rai2!, con la conduttrice che si è esibita in uno show ispirato al film con John Travolta e Olivia Newton-John, ballando sulle note di You’re the one that I want e We go together, supportata da alcuni ballerini.

Fiorello elogia Sonia Sarno: “Non è da tutti mettersi in gioco così“

Al termine dell’esibizione Fiorello ha preso parola, ricordando un precedente episodio che lo lega a Sonia Sarno: “Devo parlare mezz’ora di questa donna. Io andai ospite al Tg1, e scherzammo facendo due passi di danza. Mi ammaliò subito, quando vidi quei movimenti da allora tutti i giorni io: ‘Sonia, ti prego, vieni a fare un balletto con noi’. E lei: ‘No, io sono una giornalista seria, non posso’“. “Adesso vado in esilio volontario” ironizza la conduttrice del Tg1.

Fiorello e Mahmood ringraziati da Whoopi Goldberg in Usa/ "Meraviglioso": la reazione dopo omaggio VivaRai2

Alla fine, lo showman elogia la giornalista per essersi messa in gioco, per poi chiudere la puntata di Viva Rai2!: “Io ti devo ringraziare perché non è da tutti mettersi in gioco così. Tu l’hai fatto, i ragazzi sono contenti, ha provato tantissimo. E chiuderei questa puntata dicendo: ‘Evviva Sonia Sarno, evviva il Tg1!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViVa Rai2 (@vivarai2off)













© RIPRODUZIONE RISERVATA