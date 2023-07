Sophia Barclay choc su Neymar/ “Ha fatto ses*so con un uomo, poi ci siamo messe in mezzo io e un’altra”

Il calciatore accusato di avere rapporti con altri uomini: le parole dell’influencer

Neymar è di nuovo finito al centro di uno scandalo che riguarda la sua vita privata. L’influencer brasiliana Sophia Barclay ha accusato il calciatore del PSG di non aver rispettato le restrizioni durante il periodo covid e non finisce qui. A detta della ragazza, lo sportivo avrebbe organizzato un “festino” in cui ha consumato rapporti con un altro uomo.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’influencer ha dichiarato: “Hanno fatto l’amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti“. Inoltre, il campione avrebbe fatto firmare un documento di riservatezza per non portare alla luce quanto avvenuto sotto le lenzuola, clausola che la Barclay ha completamente ignorato. Che il simbolo del Paris Saint Germain si stia preparando a replicare? Al momento non c’è nessun intervento all’orizzonte.

Neymar è finito nell’interesse della cronaca rosa già qualche giorno fa, per via di un retroscena scioccante. Secondo il quotidiano Em Off , il calciatore avrebbe un accordo con la compagna Bruna Biancardi che lo autorizzerebbe a tradire seppur con alcune clausole.

Il calciatore del PSG potrebbe andare a letto con altre donne al di fuori dell’influencer a patto che non ci siano baci e che utilizzi precauzioni. In più, la fidanzata ha imposto una clausola che vieterebbe allo sportivo di avere rapporti con le prostitute. L’indiscrezione si è diffusa in Brasile, creando un certo scalpore considerando l’entità della notizia. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali e, probabilmente, mai ci saranno.

