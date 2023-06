Neymar, retroscena choc dal Brasile: “E’ autorizzato a tradire Bruna Biancardi”/ I punti dell’accordo

Neymar, dalle delusioni sul campo al presunto “accordo” con Bruna Biancardi

L’ultima stagione calcistica è stata segnata da grandi trionfi, consacrazioni, nuovi talenti esplosi ma anche e soprattutto da aspettative disattese. Il Paris Saint Germain ad esempio, ancora una volta ha imposto la sua supremazia unicamente in Ligue 1, rimandando ancora il successo in ambito europeo. A complicare la stagione del club parigino, hanno certamente contribuito le prestazioni sottotono di alcuni punti cardine, come ad esempio Neymar. Il funambolo brasiliano è infortunato dallo scorso mese di marzo e sul campo fino ad allora non era comunque tra i migliori della rosa. Ad oggi, il calciatore è però balzato al novero della cronaca per un clamoroso retroscena.

Come anticipato, se sul rettangolo di gioco c’è poco da dire, dal lato del gossip Neymar è assoluto protagonista nelle ultime ore. Come riporta La Repubblica, dal Brasile sono arrivate alcune indiscrezioni relative al suo rapporto con Bruna Biancardi che risultano piuttosto clamorose e “sui generis”. Nello specifico, il quotidiano Em Off avrebbe svelato un accordo tra la stella della Seleçao e la giovane influencer secondo il quale Neymar sarebbe addirittura “autorizzato” al tradimento, seppur con improrogabili postille.

Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi; le “clausole” per il tradimento

La Repubblica spiega come il quotidiano brasiliano abbia svelato una sorta di accordo di “tradimento” tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi. Nello specifico, il fantasista del PSG sarebbe autorizzato ad andare con altre donne ma solo rispettando alcuni vincoli necessari. Nello specifico, il calciatore può avere rapporti sessuali al di fuori dal rapporto con l’influencer a patto di utilizzare le precauzioni e di evitare baci sulle labbra. Inoltre, nel presunto “accordo” riportato da Em Off tra Neymar e Bruna Biancardi è sottolineato che le donne in questione non debbano essere prostitute.

Chiaramente, la notizia del presunto accordo tra Neymar e Bruna Biancardi arrivata dal Brasile – e con oggetto le “modalità” di tradimento – ha fatto particolare scalpore in poche ore. In Spagna la notizia è stata riportata dal quotidiano Marca, tra i più autorevoli della penisola iberica, e attualmente sembra non si parli di altro. Per di più, come racconta La Repubblica, il rapporto tra Neymar e Bruna Biancardi risulta controverso anche per altre ragioni. Lo scorso anno sembravano ad un passo dalla rottura; trovarono però la pace in vista della nascita del loro primogenito.











