Sophie and the Giants/ Con In the dark pronti a Battiti live MSC

Sophie and the Giants saranno tra i protagonisti de Battiti live MSC concerto evento del 25 aprile trasmesso da Italia 1. Il programma vedrà alternarsi sul palco diversi artisti emergenti e non che si esibiscono con le loro migliori canzoni e performance per il pubblico presente in studio e per quello che li segue da casa. Sicuramente la band è dotata di grande personalità e la metterà in mostra anche stasera.

Siamo molto curiosi di sapere quale brano sceglieranno di portare durante la serata di Battiti Live. Il gruppo internazionale sicuramente porterà freschezza e leggerezza sul palco di Italia 1 e farà un’esibizione straordinaria come è il suo solito. Tutto però sembra portare a In the dark canzone uscita alcuni mesi fa e che su Youtube sfiora le dieci milioni di visualizzazioni. Questa ha visto una proficua collaborazione con Purple Disco Machine.

Sophie and the Giants, il successo del gruppo britannico

I Sophie and the Giants sono un gruppo britannico molto seguito e amato, che si è formato nel 2015 e da allora ha riscosso fin da subito un grande successo tra il pubblico. Li vedremo oggi a Battiti Live MSC. Il gruppo è formato da Sophie Scott, la cantante, Antonia Pooles che suona il basso, Toby Holmes alla chitarra e Chris Hill alla batteria; tutti loro frequentavano il Guildford Music, dove seguivano gli studi di educazione musicale insieme. Lì si sono conosciuti e in quel contesto hanno iniziato a pensare di realizzare musica e canzoni insieme, grazie soprattutto alla cantante dai capelli rossi Sophie che ha trascinato gli amici in questa sua idea e ha, così, realizzato grandi progetti insieme, che come si può vedere, hanno portato i loro frutti.

Il gruppo è formato da ragazzi energici, creativi, originali e innovativi, che stanno spopolando nel mondo della musica e sono molto amati soprattutto dalle nuove generazioni. Da quando si sono formati hanno prodotto un EP nel 2018 intitolato Adolescence, e 14 singoli dal 2018 al 2022, che hanno ottenuto un notevole successo. Le canzoni più celebri del gruppo sono sicuramente: Hypnotized, In the Dark, Golden Nights, Falene, Right Now, Waste my Air, The Light, Break the Silence, Space Girl, Runaway e numerose altre. Sicuramente questa estate faranno diverse esibizioni e concerti in varie città del mondo, e siamo pronti a seguirli curiosi di assistere alle loro performance sensazionali.

